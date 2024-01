Corsi di cucina e ricette nella settimana di “È sempre mezzogiorno!” su Rai 1

Con il corso di cucina del cuoco emiliano Daniele Persegani riapre oggi su Rai 1 la cucina di Antonella Clerici con il suo “È sempre mezzogiorno!”

Con il corso di cucina del cuoco emiliano Daniele Persegani e gli aneddoti Lorenzo Biagiarelli, lo scopritore di prodotti, metodi, notizie vere o banali fake, riapre la cucina di Antonella Clerici con il suo “È sempre mezzogiorno!”, il format originale realizzato dalla direzione Intrattenimento DayTime della Rai in collaborazione con Stand by me, in onda da lunedì 15 gennaio a venerdì 19 gennaio alle 11.55 su Rai 1. Ogni giorno, inoltre, la dottoressa Evelina Flachi esorterà alla consapevolezza alimentare senza perdere il gusto, ricorderà le regole fondamentali e sfaterà dicerie e credenze prive di fondamento scientifico.

Ci sarà anche Alfio, portatore sano d’allegria, l’uomo della leggerezza a dispetto del proprio peso specifico. Intanto, il panificatore Fulvio Marino sforna lievitati dal suo forno smaltato d’azzurro. Il clima è conviviale: leggerezza e buonumore sono parte degli ingredienti del successo di “È sempre mezzogiorno!”.

Anche Andrea Amadei, sommelier e gastronomo, tornerà a far parte con entusiasmo del cast di “È sempre Mezzogiorno!”. Angela Frenda racconterà poi una storia, un episodio, o un personaggio legato a un piatto particolare che sarà cucinato in studio. Federico Quaranta, “vagamondo”, aprirà le finestre della cucina del mezzogiorno su nuove emozioni e incantevoli paesaggi italiani. E, nella puntata del venerdì, Giovanna Civitillo consiglierà un evento, una sagra o un luogo da visitare nel week end.

Non mancheranno i giochi telefonici per i telespettatori. In palio, buoni spesa e kit di pentole. Quante persone da casa vinceranno questa settimana il “gioco della fungaia”? Ci sarà chi si aggiudica il montepremi del “gioco del Bonsai”? Gli spettatori riusciranno a indovinare sotto quale cloche si nasconde il buono spesa?