Padre Ibrahim Faltas in collegamento su Rai 1 con “A Sua Immagine”

Stamani su Rai 1 torna il programma di approfondimento religioso “A Sua Immagine”: in collegamento padre Ibrahim Faltas della Custodia di Terra Santa

La costruzione della pace dal quotidiano alla dimensione internazionale: è il tema portante della puntata del 14 gennaio, in onda alle 10.30 su Rai1, del domenicale “A Sua immagine”, il programma di approfondimento religioso di Rai Cultura condotto da Lorena Bianchetti. Guerre, violenze, conflitti e una cupa marea di immagini di tragedie che si consumano nel mondo: Palestina, Ucraina, Ecuador, Myanmar, Sudan per citare solo alcuni dei Paesi coinvolti.

Ma come essere artigiani di pace e seminare un mondo nuovo? Come educare alla pace le nuove generazioni? Nella vita quotidiana come contribuire alla fratellanza umana nella consapevolezza che nessuno può salvarsi da solo? Lorena Bianchetti ne parla con Ezio Aceti, psicologo, con Paolo Beccegato, coordinatore del Servizio per gli interventi caritativi per lo sviluppo dei popoli della CEI e, in collegamento, con padre Ibrahim Faltas, vicario della Custodia di Terra Santa.

L’impegno per l’educazione alla pace partendo dal basso sarà raccontato dai servizi sul “dado della pace”, sull’associazione ‘Non dalla guerra’, l’Operazione Colomba e l’Avsi.

A seguire alle 10.55, dopo il notiziario condotto da Paolo Balduzzi, la linea passerà alla Messa, sempre in diretta su Rai 1: la celebrazione eucaristica verrà trasmessa dalla Chiesa San Venanzio Martire in Camerino, in provincia di Macerata. A mezzogiorno, come ogni domenica, l’Angelus recitato da Papa Francesco da Piazza San Pietro.