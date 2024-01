La commedia “Come se non ci fosse un domani” su Rai Movie: la trama del film

“Come se non ci fosse un domani”, una commedia romantica e introspettiva, in prima serata su Rai Movie: ecco la trama del film

Un viaggio tra presente e futuro e al tempo stesso una grande storia d’amore, Su Rai Movie domenica 14 gennaio alle 21.15, va in onda la commedia romantica “Come se non ci fosse un domani”. Il protagonista Teddy, dopo la prima notte di nozze con Becca, si ritrova proiettato all’anno dopo: è il loro primo anniversario di matrimonio e la moglie aspetta una bambina.

Neanche il tempo di realizzare l’anomalia che arriva un altro salto in avanti: è catapultato al secondo anno di nozze e Teddy comincia a rendersi conto che, al contrario delle altre persone, per lui il calendario funziona in modo bizzarro. Teddy è condannato a vivere una manciata di minuti all’anno per poi trovarsi di nuovo nel futuro. Dovrà ingegnarsi per capire come uscire da questa situazione e magari ricominciare dal giorno del suo matrimonio.

Il film interpreta con originalità il cliché cinematografico in cui la linea cronologica è magicamente sconvolta per dare al protagonista l’occasione di capire, veramente, le proprie ambizioni e i propri desideri. “Long Story Short” il titolo originale, è un film di Josh Lawson, uscito in Australia nel 2021 con Rafe Spall, Zahra Newman, Ronny Chieng, Noni Hazlehurst.