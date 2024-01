Su Rai 2 al via “Cerchiamo Te: Missione Lavoro” con Adriana Volpe

Stamani su Rai 2 al via “Cerchiamo Te: Missione Lavoro”, il nuovo programma condotto da Adriana Volpe con la partecipazione di Leonardo Leone

Al via il nuovo format televisivo “Cerchiamo te: Missione lavoro”, condotto da Adriana Volpe con la partecipazione di Leonardo Leone, in onda in due puntate, sabato 13 alle 9.45 e 20 gennaio alle 10.10 su Rai2. In ogni puntata il pubblico potrà conoscere una realtà imprenditoriale in cerca di una figura professionale da inserire nel proprio organico.

E una persona avrà l’opportunità di essere assunta dall’azienda con un contratto di lavoro a tempo determinato per un minimo di 6 mesi. In base alle necessità dell’azienda, verrà avviata una ricerca di possibili candidati. Una volta selezionati, i partecipanti saranno sottoposti a un’intervista per conoscere la loro storia, il loro passato lavorativo e i loro sogni.

In ciascuna puntata i candidati selezionati saranno formati dal coach Leonardo Leone che, grazie alla sua esperienza, fornirà spunti importanti affinché possano presentarsi al meglio al colloquio di lavoro, evitando gli errori che si fanno comunemente.

Si affronteranno temi come il potere del linguaggio del corpo, scrivere correttamente un curriculum, presentarsi al meglio a un colloquio di lavoro. Una volta formati, i candidati si presenteranno in azienda, faranno un colloquio e si sottoporranno a uno o più giorni di prova. Tutti i candidati alla fine di questo percorso riceveranno dal titolare dell’azienda una chiave, ma soltanto una aprirà la porta dell’attività e permetterà al vincitore di firmare il contratto di lavoro.

“Cerchiamo te: Missione lavoro” è un programma di Adriana Volpe e Settimio Colangelo. Scritto da Christian De Fazio e Dora Albanese. Produzione: A.F. Project. Produttore esecutivo di A.F. Project Francesca Aiello. Delegato Rai: Milvia Licari. Regia: Mario Maellaro. Branded Content De Fonseca e Star Italia.