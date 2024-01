S3K nomina Luca Rossetto CEO e punta ad aumentare il fatturato

S3K, azienda specializzata nello sviluppo di soluzioni integrate di cyber-security, ha nominato Luca Rossetto come CEO e punta a raggiungere un fatturato di €100 mln

S3K, azienda specializzata nello sviluppo di soluzioni integrate di cyber-security, controllata con una quota di maggioranza dal gruppo d’investimento HLD Europe, comunica la nomina di Luca Rossetto come CEO dell’azienda.

Luca Rossetto avrà il compito di portare a termine il processo di integrazione e porre le basi per la realizzazione del piano industriale della società, che punta a raggiungere i 100 mln di euro di fatturato in 3 anni. HLD, che detiene oltre il 70% di S3K dal 2021, investirà ora ulteriori 10 milioni di euro nella società per sostenere l’integrazione e la nuova fase della crescita.

SK3 è nata dalla fusione di 11 aziende e conta oggi circa 600 dipendenti, oltre a 500 clienti in diversi settori che spaziano dalle telco e media alla sanità ma anche finanza, manufacturing e utilities del settore energia. La società prevede di chiudere il 2023 con un giro di affari di oltre 70 milioni di euro, in crescita del 20% rispetto al 2022, grazie anche a offerta di soluzioni sempre aggiornata di nuove tecnologie.

Marco Bernardi, Partner e Responsabile delle attività di HLD in Italia, dichiara: “Con l’ulteriore investimento di 10 milioni di euro intendiamo sostenere la società nella realizzazione delle sinergie di costo e ricavo che si genereranno dal completamento dell’integrazione di 11 società nonché l’ambizioso piano di sviluppo di S3K. L’investimento in questa società è pienamente in linea con il nostro approccio focalizzato sul medio-lungo termine in settori ad alto tasso di crescita”.

Luca Rossetto, Amministratore Delegato di S3K, dichiara: “Sono molto contento di unirmi alla squadra del Gruppo S3K per poter contribuire allo sviluppo del business e all’evoluzione dell’organizzazione e della sua capacità di cogliere con successo le potenzialità dei mercati in cui opera. L’approccio multidisciplinare di S3K alla sicurezza informatica e alle soluzioni tecnologiche più innovative costituisce un punto di forza del Gruppo che entra ora in una nuova fase di evoluzione organica e inorganica, con l’obiettivo di rafforzare la propria competitività in un settore in forte evoluzione”.

Luca Rossetto

Luca Rossetto, con una passato in consulenza in Boston Consulting Group, ha ricoperto il ruolo di CEO di Casa.it e di AtHome, società sulle quali ha guidato il Management Buyout di successo; precedentemente ha ricoperto il ruolo di Senior Group Vice President Consumer di Telecom Italia, in cui ha dato un forte impulso alla convergenza fisso-mobile e al business dei contenuti; come CEO di Upim, l’ha riportata in utile dopo diciassette anni di perdite e in precedenza è stato COO di Vodafone Italia e Direttore Generale di Autogrill. Tra i suoi ruoli, anche quello di investitore e di Non-executive director in realtà innovative di diversi settori.