Online il nuovo album delle Chic Boom Boom

Disponibile sulle piattaforme di streaming digitale “NON SMETTERE MAI DI SOGNARE”, il nuovo album delle Chic Boom Boom dal quale è estratto il singolo in radio

“Non smettere mai di sognare. Queste parole hanno ispirato il nostro nuovo brano pop, un inno alla perseveranza e alla forza dei sogni. Abbiamo scritto questa canzone con tutto il cuore, con l’intento di trasmettere un messaggio di speranza a tutti, grandi e piccini.

“Non smettere mai di sognare” è una canzone che non è solo un’espressione artistica, ma racconta anche la storia di una mamma e di una figlia come cantautrici.

Commenta Matilde, mamma di Sofia, sul brano: “Sin da quando Sofi ha iniziato a cantare e suonare, ho sentito il bisogno di accompagnarla nel suo percorso, forse ancor prima che lei ne fosse consapevole. Vogliamo trasmettere l’importanza di non smettere mai di sognare, di lottare con determinazione nonostante le sfide e di seguire sempre i propri sogni.”

Il videoclip di “Non smettere mai di sognare” è una raccolta di momenti che raccontano la storia di una mamma e di una figlia unite da un legame speciale, la musica. Ogni scena rappresenta un capitolo prezioso di quest’avvenuta musicale. Immagini sul palco si alternano a momenti di vita quotidiana a casa e nel cuore pulsante di una sala di registrazione per mostrare l’importanza del supporto della famiglia nel perseguire i propri sogni.

“Non Smettere Mai di Sognare” è un album che racconta il viaggio musicale madre-figlia che cattura il potere dei sogni e delle emozioni autentiche: un’esperienza coinvolgente e unica.

Commenta l’artista a proposito del disco: “Siamo entusiaste di annunciare l’uscita del nostro primo album! Da madre e figlia cantautrici, attrici e YouTuber, abbiamo unito le nostre passioni e le nostre esperienze per creare un’opera che rappresenta il potere dei sogni e delle emozioni autentiche. Questo album è il risultato di mesi di lavoro, dedizione e amore per l’arte. Ogni brano racconta una storia, catturando l’essenza della nostra creatività e della nostra connessione con il pubblico. Speriamo che le nostre canzoni vi ispirino, vi emozionino e vi portino in un viaggio unico attraverso la musica e le emozioni. Vi invitiamo a far parte di questa straordinaria avventura e a condividere con noi questa esperienza unica. Grazie per il vostro sostegno e la vostra passione!”

Biografia

Le Chic Boom Boom, Mati e Sofi, sono una straordinaria coppia madre-figlia che ha conquistato il mondo dell’intrattenimento per bambini e ragazzi con la loro musica coinvolgente e il loro talento multiforme.

Dopo aver fatto il loro debutto su YouTube nel maggio del 2022, Mati e Sofi hanno rapidamente guadagnato popolarità grazie alle loro irresistibili canzoni e al loro carisma contagioso. Oltre a scrivere e cantare canzoni originali per grandi e piccini, Mati e Sofi hanno anche lavorato come attrici, recitando in spot televisivi e apparendo in produzioni cinematografiche di grande successo. Mati ha interpretato il ruolo di Beatrice accanto a Franco Ricordi nel docufilm “Dante La Commedia Divina” prodotto da Magnitudo Film, mentre Sofi ha recitato nel docufilm di Francesco Toccafondi, ancora in produzione.

La loro versatilità artistica si è estesa anche alla scrittura, avendo pubblicato il libro “La principessa aliena e il Galateo” in italiano e inglese con Porto Seguro Editore, un’opera che ha ricevuto plausi dalla critica e dagli appassionati di letteratura per l’infanzia.

La loro canzone “La famiglia” ha ottenuto un grande riconoscimento, conquistando il prestigioso premio “Miglior Brano inedito” al concorso nazionale “Festival Le Voci d’Oro”. Inoltre, hanno partecipato alla sesta edizione del talent show “The Coach”, trasmesso sul canale 7gold, dimostrando ulteriormente il loro talento e la loro versatilità.

Con un repertorio che spazia dalla dolcezza delle melodie infantili alla freschezza del pop, Mati e Sofi hanno conquistato i cuori di un vasto pubblico.

“NON SMETTERE MAI DI SOGNARE” è l’album d’esordio.