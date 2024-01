“In Scena” su Rai 5 ricorda il grande attore Arnoldo Foà

Arnoldo Foà protagonista del nuovo documentario della serie “In Scena”, in onda sabato 13 gennaio alle 21.15 in prima visione assoluta su Rai 5

L’11 gennaio del 2014 moriva, all’età di 98 anni, il grande attore Arnoldo Foà. Rai Cultura lo ricorda dedicandogli un nuovo documentario della serie “In Scena”, in onda sabato 13 gennaio alle 21.15 in prima visione assoluta su Rai 5. Per più di una generazione di italiani Foà è stato la quintessenza della Voce, il campione dell’emissione delle parole, della declamazione possente ed espressiva, della dizione perfetta. Ma Foà era molto di più di una voce sublime.

Era un interprete teatrale sopraffino, e si esprimeva tanto con la voce quanto con il corpo, con una mimica facciale e gestuale sorprendente. Una presenza scenica unica e totale. Un artista della parola. Come attore e come poeta, romanziere, commediografo. Ma fu anche grande uomo di immagini: al cinema, in televisione (sceneggiati, prosa e anche tanto varietà) e come artista “visuale”: molti i quadri e le sculture che realizzò e che sono rimasti.

Attraverso la voce e il corpo, la parola e l’immagine, il documentario di Francesco D’Arma cerca di ricomporre lo straordinario spessore umano di Foà, un artista che sfugge alle definizioni canoniche scartando di continuo in dimensioni ulteriori, un personaggio che ad ogni passaggio cruciale della sua vita scopriamo essere sempre più ricco e sempre più complesso. Artista poliedrico che ha segnato la storia della cultura del Novecento, ma anche uomo che ha attraversato i grandi eventi di questo secolo, vivendone in prima persona le tragedie più terribili e le conquiste più preziose.

Una vita nel segno dell’amore, per le mogli e per le figlie, per la cultura e per il futuro, alla continua ricerca del senso ultimo delle cose ma sempre danzando con la vita, con leggerezza ed ironia.