“Buongiorno benessere” su Rai 1 spiega come dormire bene

La prima puntata del 2024 di “Buongiorno Benessere”, in onda sabato 13 gennaio alle 10.30 su Rai 1, si apre con uno spazio dedicato alle posizioni ideali per dormire in modo corretto con il professor Cesare Faldini, direttore della Clinica di Ortopedia e Traumatologia presso l’Alma Mater Studiorum-Università di Bologna.

A seguire, verranno commentate le notizie su salute e medicina della settimana con il professor Matteo Bassetti, direttore della Clinica Malattie Infettive del Policlinico San Martino di Genova, mentre con il professor Giorgio Calabrese, nutrizionista, si parlerà di acqua e alimentazione. Con Valerio Rossi Albertini, fisico del Cnr, si approfondirà il tema delle corrette prassi igieniche domestiche.

Non mancherà inoltre l’appuntamento con la rubrica “Primo Soccorso”, che cercherà di offrire suggerimenti per risolvere le emergenze sanitarie più comuni; ospite in studio: il dottor Francesco Pezzuto, specialista in allergologia e immunologia clinica. E ancora, con il professor Paolo Gontero, ordinario di Urologia presso l’Università degli studi di Torino, si parlerà delle patologie urologiche più comuni. Infine, il professor Giovanni Galluccio, docente presso la Scuola di Specializzazione in Pneumologia all’Università la Sapienza di Roma, spiegherà come distinguere la bronchite dalla polmonite. La puntata si chiuderà con il consueto spazio dedicato alle ricette della salute con lo chef Alessandro Circiello.