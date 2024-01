“A Sua Immagine” su Rai 1 incontra Padre Massimo Miraglio

Lorena Bianchetti incontra Padre Massimo Miraglio nel nuovo appuntamento con “A Sua immagine”, il programma di approfondimento religioso in onda su Rai 1

Sacerdote piemontese da tanti anni missionario ad Haiti, il padre camilliano Massimo Miraglio è conosciuto da molti perché citato da papa Francesco nell’Angelus del 31 ottobre 2021. Lo incontra Lorena Bianchetti nel nuovo appuntamento con “A Sua immagine”, il programma di approfondimento religioso di Rai Cultura in onda sabato 13 gennaio alle 16 su Rai 1.

La travagliata repubblica caraibica ha vissuto tragedie immani, dal terremoto del 2010 alle inondazioni della scorsa estate, per non dire delle violenze tuttora in atto dovute all’estrema instabilità politica: rapine, rapimenti e brutalità d’ogni genere (nel 2022 venne uccisa anche una missionaria italiana, suor Luisa Dall’Orto che padre Miraglio conosceva bene).

In tutto questo padre Massimo porta la sua opera fatta di sudore e lacrime, di gioie e condivisioni profonde. E di tante azioni concrete, prima tra tutte la costruzione di un ospedale, un bene essenziale per un popolo poverissimo e abbandonato da tutti. Padre Massimo racconta ciò che l’ha spinto a consacrare la sua vita a una missione tanto radicale, ma anche la sua quotidianità in una terra pericolosa e lontana dalle sue radici.

A seguire, nel nuovo appuntamento con “Le Ragioni della speranza”, continua il viaggio di Don Andrea Lonardo alla scoperta del Giro delle Sette Chiese. Con lui Chiara e Ginevra, due ragazze curiose di provare il cammino e di scoprire la città di Roma. Si parte dall’Aventino e da Castel Sant’Angelo, per arrivare attraverso via della Conciliazione alla meta principale: la Basilica di San Pietro, la più grande delle basiliche papali, uno dei luoghi più importanti per i cristiani, sede universale della Chiesa cattolica. Nel corso della puntata si scoprono alcune curiosità legate alla sua storia e alla sua costruzione con Roberto Celestri, giovane punto di riferimento sui social per gli amanti dell’arte.