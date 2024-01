Previsioni meteo 12 gennaio 2024: rimonta l’anticiclone

Le previsioni meteo di oggi, venerdì 12 gennaio 2024: tempo stabile da Nord a Sud con la rimonta dell’alta pressione ma farà ancora freddo

Condizioni meteo in miglioramento sull’Italia dopo una prima parte di settimana caratterizzata da freddo e maltempo specie sulle regioni del Centro-Sud. Nella giornata di oggi avremo infatti cieli prevalentemente sereni e temperature in lieve rialzo, anche se farà ancora freddo.

Evoluzione sinottica per il weekend che dovrebbe vedere un lobo del vortice polare in discesa sulla Russia occidentale, con una fredda saccatura in allungo verso i Balcani e il Mediterraneo orientale, mentre un promontorio anticiclonico di matrice afro-azzorriana dovrebbe elevarsi sull’Europa occidentale e il Mediterraneo occidentale.

Penisola Italiana che andrebbe a trovarsi tra le due figure bariche, con condizioni meteo per lo più asciutte e clima piuttosto freddo con temperature di 2-4 gradi sotto la media, specie nella giornata di domenica. Proprio nella giornata di domenica sembra inoltre possibile qualche disturbo sulle regioni del versante tirrenico.

Intanto ecco le previsioni meteo di oggi, venerdì 12 gennaio 2024.

Al Nord: Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio nuvolosità in transito e schiarite ma sempre con tempo asciutto. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile su tutte le regioni con nubi sparse e schiarite. Temperature minime in calo e massime in rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti nord-orientali. Mari mossi o molto mossi.

Al Centro: Al mattino molte nuvole in transito su tutte le regioni ma con tempo asciutto. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con maggiori spazi di sereno in arrivo. Tra la serata e la notte ancora molte nuvole ma con tempo per lo più asciutto. Temperature minime in calo e massime in aumento. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali. Mari mossi o molto mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino molte nuvole su tutti i settori con precipitazioni sparse. Al pomeriggio maltempo sulla Sicilia con piogge e temporali anche intensi, più asciutto altrove con nuvolosità e schiarite. In serata ancora tempo stabile con cieli irregolarmente nuvolosi, piogge sparse sulla Sicilia. Temperature minime e massime stabili o in lieve calo. Venti moderati o forti dai quadranti settentrionali o nord-orientali. Mari molto mossi o agitati.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .