L’oroscopo di oggi, venerdì 12 gennaio 2024: le previsioni delle stelle

L’oroscopo di oggi, venerdì 12 gennaio 2024, con le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali. Scopri che cosa ti succederà.

Ariete

dal 21 marzo al 20 aprile

C’è qualcosa che non va oggi, sei piuttosto teso, nervoso, anche se in generale le cose non vanno male. In amore qualche perplessità resta; meglio chiarire subito piuttosto che rimandare le cose; chi vive in coppia da tempo deve amministrare meglio i conti di famiglia.

Toro

dal 21 aprile al 20 maggio

Hai una gran voglia di tornare in scena, soprattutto se pensi che qualcuno abbia chiuso il sipario qualche tempo fa. Sei messo alla prova, un esame da superare.

Gemelli

dal 21 maggio al 21 giugno

Nuovi impegni di lavoro portano successo alle iniziative; non scoraggiarti e cerca di puntare al meglio. Amore positivo. In questi giorni un amore può tornare protagonista, novità.

Cancro

dal 22 giugno al 22 luglio

Consiglierei di vedere gente simpatica e, soprattutto, di allontanare persone che ti possono innervosire. Meglio riflettere su nuove scelte di lavoro.

Leone

dal 23 luglio al 23 agosto

Ogni tanto ci vuole riposo. Mai perdere l’abitudine di guardarsi attorno per il lavoro!

Vergine

dal 24 agosto al 22 settembre

Non è il giorno migliore per mettersi a discutere, già questa sera potresti notare un lieve calo fisico o qualche disagio, sconsiglio di fare azzardi, meglio tenere tutto sotto controllo.

Bilancia

dal 23 settembre al 22 ottobre

Giornata lievemente sottotono; cerca di non impegnarti troppo e fai solo ciò che è alla tua portata. La realtà è che hai molti pensieri in testa e questo comporta qualche disagio in ogni rapporto.

Scorpione

dal 23 ottobre al 22 novembre

Nervosismo in agguato nel corso di questa giornata. Piccoli fastidi di salute.

Sagittario

dal 23 novembre al 21 dicembre

Potrai iniziare, proprio in questo periodo, terapie vincenti o magari fare quel miglioramento estetico che stai desiderando da tempo. Inviti inattesi e possibilità nuove per chi è rimasto solo da tempo.

Capricorno

dal 22 dicembre al 20 gennaio

Ritroverai un buon rapporto con gli altri, ma devi chiarire un rapporto con alcuni soci o collaboratori. Attento se sei a ricasco di una persona volubile…

Acquario

dal 21 gennaio al 19 febbraio

Le aspettative possono essere premiate, pensa a quello che puoi e sai fare davvero. Clamorose opportunità professionali: hai idee vincenti. Oggi è possibile fare un incontro speciale, messaggi inattesi.

Pesci

dal 20 febbraio al 20 marzo

Se sono rimaste aperte delle tensioni in amore, ora bisogna stare attenti perché nelle prossime settimane potresti discutere o allontanarti da chi a tuo giudizio non merita attenzione.