“Non importa” è il brano d’esordio di LAI: ci da il benvenuto in casa sua, un luogo dove mettersi a nudo e incontrare se stessi. La musica diventa rappresentazione dello stato d’animo, dà all’ascoltatore lo spazio di immedesimarsi e portare a galla le proprie emozioni, la tranquillità si lascia andare a uno sfogo che sul finale del brano diventa incontrollato. Una canzone da ascoltare in cameretta. LAI è un progetto che nasce nel cervello di Michele Lai in forma strettamente privata. Impiega molto tempo per prendere forma, per riuscire a dare un nome ai suoi bisogni e per porre un freno a costrizioni mentali. La musica è una scoperta importante, è una strada per condividere. Composizione e scrittura accelerano e maturano nel 2019 grazie al percorso intrapreso con la cantante italo-greca Marina Mulopulos (Almamegretta, Malfunk, Tilak…): la voce diventa centrale nelle sue produzioni, forte è l’influenza della musica nera, del Jazz e dell’RnB, del Soul e degli anni Ottanta.

Nel 2022 si dedica alla produzione del suo disco d’esordio in collaborazione con il produttore Lorenzo Pellegrini (/handlogic): i brani che compone sono una terapia, un modo per decostruire paure del passato. Il disco uscirà per Pioggia Rossa Dischi e Virgin LAS. “Nocivi stereotipi, sentimenti di inadeguatezza e pressione sociale offuscano la vista, le parole, il modo di essere e addirittura di vestire delle persone. Non Importa è un cambio di rotta. Una scelta: essere se stessi…”