La miniserie tedesca “Hotel Europa” su Rai 3: la trama

“Hotel Europa”, ambiziosa miniserie tedesca confezionata in un unico film per il pubblico italiano, stasera su Rai 3: ecco la trama

Un grande albergo sul Reno e la Germania fra le due Guerre: venerdì 12 gennaio alle 21.20 in prima visione su Rai 3, va in onda “Hotel Europa”, ambiziosa miniserie tedesca confezionata in un unico film per il pubblico italiano, di Thorsten Schmidt con Jonathan Berlin, Benjamin Sadler, Katharina Schüttler.

Il giovane Emil, erede di un hotel di lusso e di una famiglia facoltosa, torna dalla Prima guerra mondiale portandosi dietro un trauma: per difendersi, ha sparato a un suo superiore. A casa, con il tempo, si apre anche un conflitto con suo padre. Il loro albergo, scelto tradizionalmente da famiglie ebraiche per villeggiare, dovrà infatti accogliere un ospite ingombrante: Adolf Hitler, che sta per arrivare.

Storie di famiglia a confronto con un mondo che sta brutalmente cambiando. Questo accurato film storico risente apertamente e positivamente dell’influsso di “Heimat”, la saga tedesca che anni fa aveva raccolto tanti appassionati anche qui in Italia, della quale, con originalità e qualità, riprende temi e ambientazione.