I Break out of Mind nelle radio con “Hate U (I Swear)”

I Break out of Mind tornano sulla scena discografica con “Hate U (I Swear)”. Uno sfogo verso gli altri che potremmo essere noi stessi

Singolo di debutto per la giovane band che ha concepito il brano come valvola di sfogo su quelle che sono le frustrazioni di una persona nei riguardi di un’altra.

Il linguaggio è semplice, diretto, efficace, tale da rendere chiaro il messaggio e lo stato d’animo che si vuole trasmettere.

Quasi non ci si aspetta un linguaggio così diretto e aperto nei confronti del destinatario, eppure un paio di chitarre contornate con una batteria veloce e un basso altrettanto incalzante, danno un pretesto per parlare chiaro, per essere sinceri ed onesti.

Viene da chiedersi, dunque, se queste parole riguardino effettivamente l’altra persona o se invece non siano altro che lo specchio della propria immagine, alla quale sono riferite.

Break Out Of Mind è un gruppo formatosi nel luglio del 2022 da Alessia, Alan, Mirko e Max. Da subito la formazione si è dimostrata vincente e compatta, riuscendo ad aggiudicarsi numerosi fans sin dalle prime date e dando vita al carattere sonoro ed esplosivo del gruppo. Ciò che contraddistingue i Break Out Of Mind è la grinta e la spinta che danno sul palco, una presenza scenica tale da assicurare piena attenzione del pubblico per tutta la durata della serata, molta interazione con gli spettatori e uno spettacolo che va ben oltre l’esperienza musicale.