L’oroscopo di oggi, giovedì 11 gennaio 2024: le previsioni delle stelle

L’oroscopo di oggi, giovedì 11 gennaio 2024, con le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali. Scopri che cosa ti succederà.

Ariete

dal 21 marzo al 20 aprile

Non rivangare il passato anche se potresti incontrare una persona che te lo ricorda. Potresti non sentire più stimoli nel portare avanti alcuni progetti o un lavoro.

Toro

dal 21 aprile al 20 maggio

Dovrai concludere un accordo o rivedere un contratto per una decisione molto importante. L’unico neo riguarda il tuo modo di fare, che a tratti può diventare aggressivo.

Gemelli

dal 21 maggio al 21 giugno

In arrivo nuovi incarichi e proposte di prestigio, successo nelle cose che stai facendo. Amore positivo, puoi perdonare un’offesa.

Cancro

dal 22 giugno al 22 luglio

Riabbracciare un parente, un amico, un amore. Novità: giornata fertile per chi può e vuole lanciarsi in progetti.

Leone

dal 23 luglio al 23 agosto

Sono cambiati alcuni riferimenti sia nel lavoro che in famiglia. Talvolta puoi anche offendere chi non capisce il tuo gioco!

Vergine

dal 24 agosto al 22 settembre

Non ti arrabbiare, non remare controcorrente, lascia passare il tempo ed evita scontri in amore. Prepàrati a cambiare una collaborazione, e anche a discutere per mantenere ciò che vuoi: devi avere le idee chiare.

Bilancia

dal 23 settembre al 22 ottobre

La passione all’interno della coppia adesso è importante. Bene la sfera professionale, novità…

Scorpione

dal 23 ottobre al 22 novembre

La testardaggine in amore non paga, la ragionevolezza sì; discussioni in merito a proprietà e carte da mettere a posto al catasto o in banca, dipende. Diplomazia necessaria nei rapporti in casa, soprattutto stasera sembri piuttosto pensieroso; parli troppo di lavoro.

Sagittario

dal 23 novembre al 21 dicembre

Questo è un periodo interessante che raccoglie i risultati del tuo lavoro o dei progetti iniziati nei mesi passati. Tutti i viaggi sono favoriti e ci sarà un incontro speciale…

Capricorno

dal 22 dicembre al 20 gennaio

Pausa di riflessione che riguarda l’attività. Se sei nervoso non trasferire questa tensione in amore.

Acquario

dal 21 gennaio al 19 febbraio

Quelli che hanno già una storia importante potranno riconfermarla, addirittura possono esserci delle decisioni da prendere in coppia. Oggi sei favorito nei contatti, un esperto potrebbe aiutarti a risolvere un piccolo problema.

Pesci

dal 20 febbraio al 20 marzo

Oggi attenzione ai rapporti di lavoro, è probabile che tu metta una persona con le spalle al muro, vuoi avere garanzie! Ricordiamo che nel settore delle finanze purtroppo non c’è chiarezza, forse devi affrontare delle spese per la casa o anche di coppia.