“TORI” è il nuovo singolo di Raw Pantay

Fuori in radio e in digitale TORI, il nuovo singolo di Raw Pantay: un concentrato esplosivo di rabbia e sogni interrotti (MATRICE17)

TORI è il nuovo singolo del siracusano Raw Pantay, il primo con MATRICE17: un brano pop punk travolgente, dedicato alla mancanza di reciprocità e alle relazioni tossiche.

TORI racconta la storia di una ragazza che, soffocata dall’ansia e dal timore di fallire, cerca di scappare dalle aspettative degli altri. TORI è spaventata dal futuro quanto è spaventata dal presente, non riesce a sognare, non nutre speranze: tutta la sua attenzione va alla ricerca di piccoli momenti di distrazione, spesso corrotti da paranoie e ossessioni. Se TORI si distrae, è solo per un attimo. Poi arrivano la tristezza e la rabbia a spegnere anche quella piccola luce.

Link: https://spoti.fi/3Q5GXDy

TORI può dare solo un amore malato, tra attacchi d’ansia e fughe. Ma a parlare, in questa canzone, è chi la ama, e proprio per questo non può giudicarla: può solo gridare la verità, con tutta la forza che ha in corpo.

Mattia Venezia, in arte Raw Pantay, è un cantante e compositore pop punk. Classe 2001, inizia a scrivere a soli 14 anni ed esordisce a maggio 2023 con il singolo Farfalle.

Fin dall’inizio esplora vari generi, trovando terreno fertile in quella regione musicale che va dal punk all’indie rock: a renderlo unico, il flow e i testi semplici, per nulla banali, romantici e universali.

Il singolo sancisce la nascita della collaborazione tra l’artista e MATRICE17, etichetta di Catania con radici in tutta Italia.