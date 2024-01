Su Rai 4 doppio appuntamento con “Delitti in Paradiso”: la trama

Doppio appuntamento settimanale con la dodicesima stagione della serie poliziesca “Delitti in Paradiso”: la trama

Mercoledì 10 gennaio torna su Rai 4 in prima serata “Delitti in Paradiso” con la dodicesima stagione, della quale saranno programmati due episodi a settimana. La serie poliziesca di grande successo creata da Robert Thorogood ha rinnovato il suo cast principale più di una volta tenendo come costante la splendida location, l’isola caraibica di Saint Marie.

Il detective Neville Parker (Ralf Little), successore di Jack Mooney e già in azione dalla nona stagione, non si è ancora del tutto abituato al clima dei Caraibi, che mette a dura prova le sue numerose allergie, tra cui quella alla puntura di zanzara, ma la risoluzione di un importante caso e l’amore, poi rivelatosi fatuo, per la bella Florence hanno temprato il carattere dell’investigatore proveniente da Manchester.

Nella dodicesima stagione di “Delitti in Paradiso” Parker cercherà anche di capire se è pronto per lanciarsi in una nuova avventura sentimentale, mentre dovrà confrontarsi con nuovi misteriosi casi, a cominciare dalla scomparsa dell’astronomo Bertrand Sworder, giunto ai Caraibi per studiare un’eclissi lunare. Al centro della stagione, poi, anche le vicende che collegano i protagonisti con Selwyn Patterson e il suo implacabile segreto di famiglia.