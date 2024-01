Previsioni meteo 10 gennaio 2024: tempo instabile sull’Italia

Le previsioni meteo di oggi, mercoledì 10 gennaio 2024: neve a quote collinari e piogge sparse. Temperature invernali su tutta la Penisola

Condizioni meteo tipicamente invernali sull’Italia a causa dell’arrivo della prima ondata di freddo di questa stagione. Nella giornata di oggi avremo infatti temperature inferiori alla media stagionale, con neve a quote collinari sulle regioni di Nord-Ovest e nelle zone interne appenniniche. Piogge sparse bagneranno invece le aree costiere adriatiche e tirreniche, specie al Sud peninsulare. Secondo i modelli meteo domani il maltempo interesserà soprattutto il meridione mentre a seguire è atteso un lieve rialzo dei valori termici, che si porteranno in linea con la media.

Intanto ecco le previsioni meteo di oggi, mercoledì 10 gennaio 2024.

Al Nord: Al mattino molta nuvolosità in transito ma con tempo asciutto, salvo locali fenomeni sulle Alpi occidentali con neve a bassa quota. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo. In serata e in nottata ancora molte nubi con qualche fenomeno al Nord-Ovest. Neve fino a 200-400 metri. Temperature minime e massime in diminuzione. Venti deboli o moderati dai quadranti nord-orientali. Mari poco mossi o mossi.

Al Centro: Al mattino cieli nuvolosi su tutti i settori ma con tempo asciutto. Al pomeriggio qualche pioggia in arrivo sui settori costieri. Tra la serata e la notte tempo in peggioramento con piogge sparse e neve nelle zone interne fin verso i 600-900 metri, più asciutto tra Umbria e Toscana. Temperature minime e massime stabili o in calo. Venti deboli o moderati di direzione variabile. Mari poco mossi o mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino locali piogge sulle Isole Maggiori, asciutto ma con molte nuvole altrove. Al pomeriggio nessuna variazione con piogge sparse Sardegna e Sicilia e asciutto altrove con cieli nuvolosi. In serata e nella notte tempo in peggioramento con piogge e temporali sparsi, più asciutto sui settori adriatici. Neve fino a 1000-1400 metri. Temperature minime e massime stabili o in calo. Venti deboli o moderati di direzione variabile. Mari mossi o molto mossi.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .