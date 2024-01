I MOV tornano con un “Messaggio dal Futuro”

“Messaggio dal Futuro”, il nuovo singolo dei MOV disponibile in radio e in digitale, è uno sprono dall’io del futuro all’io del presente

Il nuovo singolo dei MOV si intitola “Messaggio dal Futuro”. Come per la precedente uscita, la band, anche in questa occasione, viaggia nell’introspezione: come suggerisce il titolo, il brano è infatti una comunicazione tra l’io del futuro all’ io del presente che si trova in una condizione grigia e tormentata.

L’io del presente ha paura di non farcela, di rischiare, di mettersi in gioco, di crescere e buttarsi nella vita, considerando il fallimento come un insuccesso con il “timore di cedere e gelare e non alzarsi più”.

L’io del futuro tenta invece motivarlo, ricordandogli che è solo lui a poter fare la differenza e che ha bisogno di “fallire ancora e ancora” come parte del processo formativo e non come una sconfitta.

Nel comunicare questo l’io del futuro però non usa parole dolci, ma anzi: “perché mai per te ci sarà aiuto, perché solo tu dovrai affrontarlo”.

Affrontare il proprio demone e farlo amico, conoscerlo e convivere con esso.

La traccia si conclude con un’ agrodolce verità: solo tu puoi trovare dentro di te la forza per fare ciò in cui credi, nessun’altro lo farà al tuo posto.

“Attitude groovy and punchy”: sono queste le parole giuste per descrivere la musica dei MOV.

Nati nel 2019 come cover band, presto è emersa l’esigenza di scrivere musica originale: nel 2022 sono stati così composti, registrati e mixati undici brani inediti, sette in italiano e quattro in inglese.

Una band che, nonostante abbia appena iniziato il suo percorso, ha già raccolto esperienze internazionali a conferma che la musica non conosce limiti linguistici e geografici.

Lo stile punk rock continua a vivere anche nelle nuove generazioni di artisti che non vogliono omologarsi all’interno delle solite etichette musicali che guidano le classifiche e la maggior parte delle programmazioni radiofoniche.