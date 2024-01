“Gifted – Il dono del talento” con Chris Evans su Rai 1: la trama del film

Il film “Gifted – Il dono del talento” con Chris Evans, Mckenna Grace e Lindsay Duncan in onda stasera su Rai 1: ecco la trama

Diretto da Marc Webb e interpretato da Chris Evans, Mckenna Grace e Lindsay Duncan, il film “Gifted – Il dono del talento” è la proposta di prima serata di mercoledì 10 gennaio, alle 21.30 su Rai 1.

In una cittadina nei pressi di Tampa, in Florida, la piccola Mary Adler cresce sotto le cure dello zio Frank, single e fratello della madre, deceduta quando la bambina era ancora in fasce. A soli sette anni, Mary dimostra di possedere un talento naturale per i numeri e la matematica, destando l’interesse di preside e insegnanti.

Non solo: la nonna materna Evelyn, colpita dal suo genio precoce, pretende per la nipote una formazione appropriata, in ambiente accademico e con un team di insegnanti specializzati a disposizione. Frank invece, nonostante rischi di perdere l’affidamento, resta fedele alla promessa fatta alla sorella prima che morisse: garantire a sua figlia un’infanzia serena e spensierata, cadenzata dai compiti e dagli impegni della scuola pubblica e addolcita dai pomeriggi di gioco con i coetanei. I due modi diversi di immaginare il futuro della nipotina si scontreranno in una battaglia legale per l’affido, nella quale anche Mary sarà impaziente di dire la sua.