GiAga X MB: fuori la nuova canzone “Otra cosa”

In rotazione radiofonica “Otra cosa”, il nuovo singolo di GiAga X MB disponibile anche online sulle piattaforme digitali di streaming

“Otra Cosa” è un brano ispirato al genere Jersey Club, suono creato per dare una scossa al pubblico ispanico e italiano soprattutto nei momenti di festa ma con un testo contrastante tra spagnolo e italiano che accompagna una storia d’amore italiana negli Anni 50, con entrambi artisti che elogiano l’eleganza e la galanteria dei vecchi tempi con riferimento all’antica Sicilia (terra madre di GiAga) come racconta anche il videoclip che contiene anche un tributo al film “Maléna” di Tornatore. Il vibe che gli artisti hanno voluto trasmettere durante la produzione del brano è scatenati però con galanteria ed eleganza.

Il brano è stato scritto da Gianluca Longo (GiAga), Dayniel Castillo Reyes e Maria Bove (MB) con l’intera produzione realizzata da Dayniel Castillo Reyes.

Commentano gli artisti a proposito del brano: “Otra Cosa è il primo brano in cui collaboriamo, lo presenteremo anche oltreoceano visto che GiAga è molto noto a Medellín per quasi un anno che attualmente è tra le città più esponenti della musica urbana latina, mentre Maria ha invece iniziato il suo percorso musicale tra Dubai e Tirana cantando anche in inglese.”

Il videoclip di “Otra cosa” è ambientata nelle affascinanti strade di Catania, dove un giovane ragazzo si perde ogni giorno nell’ammirare una donna di una bellezza senza tempo.

La donna, che incarna l’eleganza e la grazia, attraversa le strade di Catania con un aura di mistero che avvolge ogni suo passo. Il ragazzo, trascinato in un vortice di emozioni, si ritrova a sognare un futuro dove il destino li riunisce. Una storia d’amore eterna, una passione che trascende il tempo.

La magia della canzone risiede in questo salto temporale, dove il giovane, ora un uomo fatto, si immagina al fianco della sua musa. MB e GiAga usano le loro voci melodiche per dipingere un ritratto vivido di questa storia d’amore, accentuando la dolcezza e l’intensità di un amore non corrisposto ma eterno.

Ma come le onde che bagnano le coste siciliane, la canzone prende una svolta dolceamaro. L’uomo si sveglia per scoprire che la vita al fianco della donna non era nulla più di un sogno. Eppure, la melodia evocativa di MB e GiAga ci assicura che un amore così intenso non svanirà mai veramente.

“Sogno Siciliano” è un viaggio melodico attraverso le strade di Catania, un omaggio al potere etereo dell’amore e alla bellezza incontaminata della Sicilia. Con le loro voci potenti e le melodie evocative, MB e Giga ci portano in un mondo dove la passione, la bellezza e il sogno sono eterni, e dove ogni angolo della suggestiva Sicilia è testimone di una storia d’amore indimenticabile.

Biografia

GiAga, pseudonimo di Gianluca Longo, nato a Catania nella splendida Sicilia nel dicembre del 1994 è un cantautore e compositore di musica urbana latina.

Figlio di umili operai catanesi, il suo nome d’arte è dedicato ad una cara zia scomparsa precocemente, unendo le iniziali del suo nome Agata a quelle sue.

Sin da piccolo, esattamente da quando la musica ispana ha iniziato ad oltrepassare i confini, GiAga si è appassionato talmente tanto da imparare a parlare perfettamente la lingua grazie soprattutto alla musica e ai suoi lunghi viaggi nel territorio latinoamericano. Si trasferisce a Milano a gennaio 2015 per iniziare a lavorare su turni in un azienda di microelettronica e dopo aver eseguito un intervento ai turbinati nasali che

non gli permettevano di esprimere bene il suo vibe canoro nel dicembre 2019 decide di iniziare il suo progetto musicale in lingua spagnola in collaborazione con Made4fame Agency di Milano e il produttore cubano multioro e platino Dayniel Castillo, con qualche sfaccettatura in italiano tra i suoi brani per ricordare le sue origini.

Dopo aver realizzato più di 100.000 streaming nel territorio caraibico con il suo quarto brano “Corazón en Venta”, GiAga decide lanciarsi e partire a Medellin in Colombia, città attualmente tra le maggiori esponenti del genere urbano latino, paese che GiAga porta nel cuore dopo svariati viaggi.

In quasi un anno nel territorio colombiano tra presentazioni in discoteche, presentazioni a premi nazionali e svariate presentazioni ai media di comunicacione di rilevanza, l’artista siciliano continua a crescere e a farsi conoscere nel territorio colombiano realizzando altri 3 brani, prima di tornare nella sua terra madre Sicilia per produrre il suo recente lancio “Otra Cosa” ı́nsieme all’artista campana MB, accontentando anche il suo pubblico in Colombia che risulta essere amante della cultura italiana e del buon cibo italiano.

Maria Bove, conosciuta come MB, è una talentuosa artista italiana nata nel 1992. La sua carriera ha avuto inizio come finalista a Miss Mondo Italia, ma ben presto ha conquistato il mondo della moda posando per varie copertine e sfilando per prestigiosi marchi. La sua passione per la moda l’ha spinta a creare il suo marchio, Maria Bove Couture, che è diventato sinonimo di eleganza e stile.

Ma ciò che rende MB un’artista unica è la sua ispirazione tratta dai viaggi e dagli scambi culturali che intraprende. Ogni abito da lei creato e ogni brano da lei composto sono influenzati da queste esperienze, trasmettendo un tocco di cultura e bellezza proveniente da tutto il mondo. Amante della musica, incarna la figura sensuale della donna italiana moderna, ma riesce allo stesso tempo a trasportarci nel passato, ricordandoci le grandi dive del cinema.

La sua straordinaria somiglianza con Monica Bellucci ha attirato l’attenzione dei media, facendo di MB una figura presente in varie testate giornalistiche. Il suo ultimo brano, Otra Cosa,” è un tributo al grande film “Malèna” di Tornatore, dimostrando la sua profonda connessione con la cultura italiana e il suo desiderio di omaggiare le icone del passato. Maria Bove è indubbiamente una delle artiste più affascinanti e versatili del panorama italiano contemporaneo. Maria Bove, conosciuta come MB, incarna un messaggio potente e ispirazionale: i sogni possono diventare realtà indipendentemente dall’età o dagli ostacoli. La sua storia di successo dimostra che con determinazione e passione, è possibile raggiungere il successo nella moda, nella musica e in altri campi.

Maria Bove è un esempio di come la perseveranza e la visione possano superare qualsiasi sfida, ispirando gli altri a inseguire i loro sogni con fiducia.