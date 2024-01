L’oroscopo di oggi, martedì 9 gennaio 2024: le previsioni delle stelle

L’oroscopo di oggi, martedì 9 gennaio 2024, con le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali. Scopri che cosa ti succederà.

dal 21 marzo al 20 aprile

Il presunto responsabile di complicazioni è il partner? Alcune coppie di lunga data sono in crisi, uno dei due, anche non volendo, è stato lontano ma le colpe sono da dividere a metà!

Toro

dal 21 aprile al 20 maggio

Possibili novità per quanto riguarda l’aspetto finanziario, cerca di essere più sicuro e determinato con gli altri. In amore puoi iniziare una nuova storia. I rapporti già in ballo possono avere risvolti positivi per il futuro.

Gemelli

dal 21 maggio al 21 giugno

Progetti di coppia favoriti, i più giovani cercano una casa dove convivere. Tante buone idee, buone le partenze che avvengono in questo periodo. Qui mi riferisco a chi ha deciso di puntare su altri luoghi…

Cancro

dal 22 giugno al 22 luglio

Giornata un po’ pesante. Non farti prendere dall’ansia e cerca di risolvere un problema.

Leone

dal 23 luglio al 23 agosto

E’ possibile prevedere un periodo all’insegna dei ritorni di fiamma o anche di nuove emozioni. E’ probabile che tu riesca a vendere qualcosa per compensare delle spese: comunque i progetti sono importanti e piccoli affari sono in arrivo.

Vergine

dal 24 agosto al 22 settembre

Hai una forte ambizione, ma non esiste solo il lavoro, il denaro. Per vincere devi accettare una mediazione.

Bilancia

dal 23 settembre al 22 ottobre

Ci sono novità per il lavoro. Se non hai qualcuno d’amare, non coinvolgerti in storie “usa e getta”.

Scorpione

dal 23 ottobre al 22 novembre

Per l’amore non è questa la giornata migliore, anche nei rapporti nati da poco. Se lavori con un socio è probabile che tu debba essere convocato per una riunione…

Sagittario

dal 23 novembre al 21 dicembre

Un contratto, un accordo è saltato. Questioni legali da risolvere.

Capricorno

dal 22 dicembre al 20 gennaio

In amore puoi fare qualche promessa in più. Non trascurare la possibilità di un cambiamento nel lavoro, possono proporti qualcosa di più tranquillo.

Acquario

dal 21 gennaio al 19 febbraio

Giornata che può essere vincente sotto vari aspetti. Ottimo l’amore, puoi recuperare un sentimento. Non stancarti questa sera.

Pesci

dal 20 febbraio al 20 marzo

Non sembri in perfetta forma, tutto ti sta stancando. In amore la poca chiarezza può determinare fratture insanabili.