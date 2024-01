Avance Gas vende due nuove navi per 240 milioni di dollari

Avance Gas Holding Ltd ha accettato di vendere le due nuove navi a doppia alimentazione previste per la consegna il prossimo anno

Avance Gas Holding Ltd ha accettato di vendere le due nuove navi a doppia alimentazione previste per la consegna il prossimo anno. L’acquirente ha accettato di pagare 240 milioni di dollari in blocco per le due nuove costruzioni quando saranno consegnate dal cantiere, cioè consegnate franco cantiere.

Le nuove costruzioni, numero di scafo 2367 e 2368 con il nome previsto Avance Castor e Avance Pollux, erano originariamente previste per la consegna nel terzo e quarto trimestre del 2023, ma sono state ritardate con la consegna prevista per marzo e maggio 2024, rispettivamente.

Le nuove costruzioni sono state appaltate nell’aprile 2021 al prezzo di circa 78 milioni di dollari ciascuna. Da allora sono state aggiornate con un capex di circa 3 milioni di dollari ciascuna per consentire alle navi di caricare carichi di ammoniaca e per essere pronte a funzionare con ammoniaca come combustibile quando questa funzione sarà disponibile in commercio. Pertanto, Avance Gas prevede di registrare un utile di circa 73 milioni di dollari dalla vendita, al netto di tutti i costi di consegna e transazione.

Inoltre, poiché queste due navi sono state finanziate con un Sale-and-Leaseback da 135 milioni di dollari concordato nell’agosto 2022, Avance Gas ha concordato con il finanziatore di scambiare il leasing delle due nuove costruzioni con le navi gemelle Avance Polaris e Avance Capella (costruite nel 2022) che sono attualmente finanziate con un prestito bancario in scadenza nel 2027.

Tale rifinanziamento di Avance Polaris e Avance Capella dovrebbe essere effettuato durante il primo trimestre del 2024 e questo aumenterà ulteriormente la di circa 41 milioni di dollari. Il rifinanziamento estenderà inoltre la scadenza del finanziamento di Avance Polaris e Avance Capella dal 2027 al 2034.

A seguito di questo rifinanziamento, Avance Gas non avrà prestiti in scadenza prima del 2028, dato il recente rifinanziamento di 43 milioni di dollari del VLGC Pampero.