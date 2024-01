Previsioni meteo 8 gennaio 2024: arriva un’ondata di gelo

Le previsioni meteo di oggi, lunedì 8 gennaio 2024: ancora piogge e temporali su tutte le regioni per il passaggio di una perturbazione

Condizioni meteo tipicamente invernali sull’Italia in questo inizio di settimana. Nella giornata di oggi avremo nevicate sotto i 1000 metri di quota sulle Alpi di Nord-Ovest e piogge al Sud peninsulare, Sicilia e Sardegna. Domani situazione pressoché invariata, con precipitazioni piovose al meridione e Isole maggiori e neve fino a quote collinari su Piemonte ed Emilia. Temperature in ulteriore calo su valori inferiori alla media stagionale. Le giornate più fredde saranno quelle di mercoledì e giovedì e potrebbe anche esserci un ulteriore passaggio umido con possibilità di neve a quote piuttosto basse sulle regioni del Centro-Nord.

Intanto ecco le previsioni meteo di oggi, lunedì 8 gennaio 2024.

Al Nord: Al mattino precipitazioni sparse, con neve dai 900-1200 metri in montagna. Al pomeriggio fenomeni solo su regioni di nord-ovest ed Emilia Romagna, neve ancora dai 900-1000 metri. In serata e in nottata residue precipitazioni su Piemonte, Liguria e rilievi dell’Appennino settentrionale, con neve dai 1100 metri; asciutto altrove con molte nubi. Temperature minime e massime stabili o in calo. Venti moderati o forti dai quadranti nord-orientali. Mari molto mossi o agitati.

Al Centro: Al mattino precipitazioni deboli e sparse sulle regioni Tirreniche e sulle Marche, con cieli coperti. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo. Tra la serata e la notte ancora precipitazioni diffuse, con neve in Appennino a quote medie. Temperature minime e massime in calo. Venti moderati di direzione variabile. Mari da poco mossi a molto mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino piogge sparse su tutti i settori, intense sulle regioni Tirreniche peninsulari. Al pomeriggio nessun cambiamento previsto. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di maltempo diffuso, con piogge e temporali sparsi; neve in Appennino dai 1200-1300 metri. Temperature minime e massime in diminuzione. Venti forti dai quadranti occidentali. Mari molto mossi o agitati.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .