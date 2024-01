ORNL e Caterpillar insieme per l’uso del metanolo nei motori marini

ORNL e Caterpillar insieme per studiare l’utilizzo del metanolo come combustibile alternativo per motori marini a combustione interna a quattro tempi

Il Dipartimento dell’Energia statunitense (DOE), attraverso il Oak Ridge National Laboratory (ORNL), e la Caterpillar Inc. hanno siglato un accordo di ricerca e sviluppo congiunto (CRADA) per studiare l’utilizzo del metanolo come combustibile alternativo per motori marini a combustione interna a quattro tempi. Questa collaborazione mira a promuovere la decarbonizzazione del settore marittimo, un settore di trasporto difficile da elettrificare.

In base al CRADA, i ricercatori dell’ORNL collaboreranno con Caterpillar nei prossimi anni per identificare, sviluppare e testare configurazioni hardware e strategie operative che consentano di massimizzare l’utilizzo del metanolo nei motori marini convertiti al metanolo.

La ricerca sarà condotta sul motore marino a sei cilindri in linea di Caterpillar, appositamente modificato per l’utilizzo del metanolo e installato presso il Centro Nazionale di Ricerca sui Trasporti del DOE presso l’ORNL. Saranno inoltre valutate nuove configurazioni dei motori e verranno esplorate diverse strategie di combustione, tra cui il bi-carburante, la riformazione del dimetil etere e le camere di pre-accensione ad accensione a scintilla. Caterpillar sosterrà l’ORNL fornendo ulteriori materiali e competenze di ricerca per migliorare le prestazioni, l’efficienza e la durata dei motori, riducendo al contempo le emissioni di gas serra e di altri inquinanti.

Il progetto rientra nell’ambito degli sforzi dell’Ufficio per le tecnologie dei veicoli del DOE per ridurre le emissioni di gas serra dai veicoli fuoristrada, come quelli utilizzati nel settore ferroviario, aereo e dei trasporti pesanti per l’agricoltura, l’edilizia, l’estrazione mineraria e la navigazione. Questi settori sono significativamente più difficili da decarbonizzare rispetto alle applicazioni di trasporto stradale leggero e richiedono soluzioni innovative.