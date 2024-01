Nuove ricette originali nella settimana di “”È sempre mezzogiorno! su Rai 1

Riparte dal corso di cucina affidato al “professor” Daniele Persegani, la settimana di “È sempre mezzogiorno!” in onda su Rai 1

Riparte dal divertente e imperdibile corso di cucina affidato al “professor” Daniele Persegani, la settimana di “È sempre mezzogiorno!”, la trasmissione realizzata dalla direzione intrattenimento DayTime della Rai in collaborazione con Stand by me, condotta da Antonella Clerici, in onda da lunedì 8 gennaio in diretta alle 11.55 su Rai 1. In studio con la conduttrice saranno presenti anche Lorenzo Biagiarelli, il “signore degli aneddoti”, e la dottoressa Evelina Flachi, che esorta alla consapevolezza alimentare. Fulvio Marino infornerà lievitati dolci o salati. E non manca Alfio Bottaro, nominato per questa nuova edizione assaggiatore ufficiale dei manicaretti preparati in studio.

Al venerdì Giovanna Civitillo, con la consueta allegria e spontaneità, consiglierà un evento, una sagra, o un luogo italiano da visitare nel week end. Andrea Amadei, esuberante sommelier e gastronomo, tornerà a far parte con entusiasmo dell’allegra brigata del programma. Angela Frenda racconterà una storia, un episodio, o un personaggio legato a un piatto particolare che viene cucinato in studio. Federico Quaranta aprirà le finestre dello studio su nuove emozioni e incantevoli paesaggi italiani.

Tornerà in questa settimana anche il “gioco del Bonsai”: i fortunati che verranno estratti per una nuova manche, potranno fare quattro chiacchiere con Antonella Clerici e tentare di aggiudicarsi il ricco premio in buoni spesa. Il gioco telefonico ricorda quello dei mitici fagioli di Raffaella Carrà: si vince se si indovina il numero di foglie dell’alberello posto sotto una teca in studio. Si giocherà, anche, al gioco “Scrosta e vinci”, e pure alla “Fungaia”: in quale pentola si nasconde il sole del Mezzogiorno di Rai 1? E sotto quali funghetto ci sono i buoni spesa? Sono migliaia le prenotazioni ogni giorno al numero 0645789090 oppure sul sito www.giocherai.it.