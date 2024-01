Marianne Power in libreria e online con “Maledetta felicità”

“Maledetta felicità” di Marianne Power è un libro emozionante, ironico, profondo e tremendamente divertente

Trentasei anni, sorridente e solare, un ottimo lavoro come giornalista freelance, una famiglia e pochi, buoni, amici che le vogliono bene. Ecco, questa è Marianne Power. Peccato che lei non si veda così e che abbia un debole per i superalcolici, Netflix e i libri self-help. Una domenica al risveglio da un’allegra sbornia del sabato sera, Marianne si guarda intorno: la camera è in disordine, ci sono abiti e bicchieri ovunque, è andata a letto vestita e non si è nemmeno struccata. Single da anni, sempre in lotta con la bilancia e con i suoi capelli, vive in affitto in un seminterrato e ha il conto perennemente in rosso; che disastro…

Com’è possibile che tutti quei libri self-help che ha lì sullo scaffale, letti e riletti e sottolineati, non abbiano avuto alcun effetto sulla sua vita? E che cosa succederebbe se mettesse davvero in pratica quello che dicono? E quindi ecco la soluzione: 12 libri self-help e un anno di tempo per cancellare qualsiasi problema e diventare Perfetta. Da Conosci le tue paure e vincile al Potere di adesso, passando per il metodo Vaffa e gli angeli guardiani. La storia vera di una donna che ha deciso di sfidare l’universo self-help per scoprire se esiste davvero una ricetta per la felicità. Emozionante, ironico, profondo e tremendamente divertente. Forza Marianne, facciamo il tifo per te!

Marianne Power è una giornalista freelance e scrittrice che vive a Londra. Collabora con il Daily Mail, il Telegraph e Grazia. Nel gennaio 2014 è iniziato il suo folle progetto – mettere in pratica un libro self-help al mese per un anno – che ha poi raccontato in Maledetta felicità, attualmente in corso di traduzione in 26 Paesi.