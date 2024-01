GSK rileva da Janssen i diritti su JNJ-3989, farmaco contro l’epatite B

Arrowhead Pharmaceuticals adesso conosce il futuro del suo farmaco contro l’epatite B: Johnson & Johnson ha ceduto i diritti a GSK

Arrowhead Pharmaceuticals adesso conosce il futuro del suo farmaco contro l’epatite B: Johnson & Johnson ha ceduto i diritti a GSK. All’inizio di quest’anno, Janssen ha iniziato a razionalizzare il suo portafoglio di malattie infettive e vaccini, lasciando diversi partner, tra cui Arrowhead, senza chiarezza sul futuro delle loro collaborazioni. Arrowhead collaborava con Janssen dal 2018 per il farmaco contro l’epatite B JNJ-3989.

Ora, GSK è stata rivelata come nuovo partner di Arrowhead per il programma, sebbene i due abbiano un accordo di licenza esistente. La casa farmaceutica britannica pagherà un totale di 1 miliardo di dollari in pagamenti anticipati e basati su milestone sia ad Arrowhead che a Janssen per i diritti su JNJ-3989.

GSK dovrà inoltre ad Arrowhead tutti i restanti obblighi finanziari previsti dall’accordo originale e relativi al singolo candidato. L’accordo originale tra J&J e Arrowhead prevedeva un totale di 3,7 miliardi di dollari in pagamenti anticipati e milestone per il farmaco contro l’epatite B e per un massimo di tre obiettivi.

Janssen continuerà a essere responsabile degli studi clinici in corso su JNJ-3989, che attualmente è in fase 2 di sperimentazione.

GSK è soddisfatta di aver ottenuto l’accordo di licenza da Janssen e prevede di abbinare immediatamente JNJ-3989 al proprio candidato bepirovirsen per cercare di ottenere migliori tassi di guarigione funzionale. GSK ha dichiarato che la combinazione dei due farmaci potrebbe passare in fase 2 già nel 2024.

“Siamo entusiasti di sfruttare i risultati promettenti già dimostrati con bepirovirsen per studiare un nuovo regime sequenziale con JNJ-3989. Riteniamo che questo approccio possa ridefinire il paradigma di trattamento dell’epatite cronica B, aiutando un numero ancora maggiore di pazienti a raggiungere la guarigione funzionale”, ha dichiarato Tony Wood, Chief Scientific Officer di GSK, nel comunicato diffuso martedì.

Arrowhead e GSK hanno firmato un accordo nel 2021 per lavorare sulla terapia oligonucleotidica GSK4532990 (ARO-HSD) per i pazienti affetti da malattie epatiche legate all’alcol e non. GSK ha ottenuto i diritti per sviluppare il candidato al di fuori della Cina.

GSK ha raddoppiato il programma bepirovirsen, in collaborazione con Ionis Pharmaceuticals. La terapia viene testata in un paio di studi di fase 3 come potenziale “cura funzionale” per l’infezione da virus dell’epatite B.

La casa farmaceutica britannica ha anche una strategia più ampia in materia di oligonucleotidi e sta raccogliendo partnership per approfondire il campo. A luglio ha firmato una collaborazione di ricerca con Elsie Biotechnologies per scoprire un numero ancora maggiore di oligonucleotidi terapeutici. In precedenza, Wave Life Sciences aveva ricevuto un’offerta anticipata di 170 milioni di dollari per la licenza di una terapia preclinica di editing dell’RNA e per un massimo di otto programmi della piattaforma oligonucleotidica della biotech.

“GSK ha una portata globale, un chiaro impegno ad aiutare le persone affette da epatite cronica B e una strategia promettente per gli studi clinici volti a migliorare i tassi di guarigione funzionale”, ha dichiarato Chris Anzalone, CEO di Arrowhead. “Abbiamo grande fiducia nel team di GSK e non vediamo l’ora di vedere questo programma progredire verso l’obiettivo di aiutare potenzialmente i milioni di pazienti affetti da epatite cronica B in tutto il mondo che non dispongono di opzioni terapeutiche adeguate”.

Per saperne di più sull’epatite B

Infezione virale che colpisce il fegato e può causare malattie sia acute che croniche, l’epatite B colpisce circa 296 milioni di persone in tutto il mondo e, secondo le ultime statistiche dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), nel 2019ha causato circa 820mila decessi.

Il virus è comunemente trasmesso ai bambini durante il parto, ma può anche essere trasmesso attraverso il contatto con il sangue e altri fluidi corporei durante i rapporti sessuali, le iniezioni non sicure o l’esposizione a strumenti taglienti.

Sebbene le infezioni acute da epatite B si risolvano generalmente entro sei mesi e non richiedano un trattamento, le infezioni croniche, cioè quelle che durano più di sei mesi, possono essere un problema per tutta la vita e portare a gravi problemi di salute a lungo termine, tra cui danni al fegato, cirrosi e cancro al fegato. Può anche essere fatale.

L’epatite B cronica ha un impatto profondo sulla qualità della vita dei pazienti. Dal punto di vista fisico, le persone possono soffrire di sintomi quali dolore addominale, affaticamento, nausea e vomito. Il tributo psicologico può essere altrettanto significativo, in quanto comprende la paura di essere scoperti e trasmessi. Le esperienze di discriminazione e stigmatizzazione possono esacerbare l’isolamento sociale, portando a depressione e ansia.