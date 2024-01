Agnetha Fältskog pubblica singolo e video di “Back On Your Radio (A+)”

Agnetha Fältskog presenta singolo e video di “Back On Your Radio (A+)” disponibili online su tutte le piattaforme streaming

Agnetha Fältskog, cantante, autrice e parte dell’iconico gruppo ABBA, presenta il nuovo singolo “Back On Your Radio (A+)” e il relativo video.

“Back On Your Radio (A+)” è tratto dal nuovo album di Agnetha, “A+”, una versione rivisitata del suo acclamato album solista del 2013 “A”. L’album è disponibile QUI.

Con il suo ritmo incalzante e l’atmosfera Tropical House, “Back On Your Radio” è probabilmente la canzone dell’album che è cambiata di più rispetto alle registrazioni originali. Parlando dell’album, Agnetha l’ha descritta come “una delle mie preferite in assoluto. Adoro il modo in cui oscilla ed è così cool. Vorrei ascoltarla sempre“.

Ad accompagnare la canzone c’è il nuovo video, realizzato dall’animatore Aarto Hiiemaa, noto anche come Josh Twist.

Josh ha anche creato il video musicale dell’unico inedito di Agnetha presente nell’album, “Where Do We Go From Here?”. Nonostante un’animazione di questa portata richieda solitamente un intero team di creativi, Josh vi si è dedicato esclusivamente e instancabilmente.

“A+” è una versione reinventata dell’album solista di Agnetha, “A”, scritto appositamente per lei dal celebre cantautore e produttore Jörgen Elofsson. In prossimità del decimo anniversario dell’uscita dell’album originale “A”, Agnetha e Jörgen hanno parlato di come sarebbe stato il disco se fosse stato creato nel 2023 e hanno deciso di esplorare questa idea insieme. Agnetha e Jörgen hanno lavorato insieme al collega produttore Anton ‘Hybrid’ Mårtensson e hanno reinventato l’album nella sua interezza, riducendo ogni canzone, mantenendo le voci originali del 2013, buttando via tutta la vecchia musica e creando produzioni completamente nuove per il 2023, creando anche una nuova tracklist. Il tutto insieme a una canzone completamente nuova, “Where Do We Go From Here?”, registrata completamente nel 2023.

”A+” tracklist:

1- Where Do We Go From Here?

2- Back On Your Radio (A+)

3- I Should’ve Followed You Home (feat. Gary Barlow) (A+)

4- Dance Your Pain Away (A+)

5- I Was A Flower (A+)

6- Perfume In The Breeze (A+)

7- Past Forever (A+)

8- The One Who Loves You Now (A+)

9- Bubble (A+)

10- When You Really Loved Someone (A+)

11- I Keep Them On The Floor Beside My Bed (A+)