Ad “Elisir” si Rai 3 si parla della steatosi epatica

La steatosi epatica ad “Elisir” in onda stamani su Rai 3. In scaletta anche paratiroidi, giuste porzioni di frutta e verdura, come difendersi dal dolore

La steatosi epatica, comunemente nota come fegato grasso, è il tema della puntata di “Elisir”, in onda lunedì 8 gennaio alle 10.40 su Rai 3, condotto da Michele Mirabella, Francesca Parisella e Benedetta Rinaldi. Roberta D’Ambrosio, dirigente medico al Policlinico di Milano e responsabile degli ambulatori di gastroenterologia ed epatologia, illustrerà come curare e prevenire attraverso un corretto stile di vita questa patologia, causata da un eccessivo accumulo di grasso nelle cellule del fegato.

Alessandro Marugo, dirigente medico presso il reparto di endocrinologia dell’Ospedale Galliera di Genova, spiegherà poi cosa sono e quali funzioni fondamentali ricoprono per l’organismo le paratiroidi o ghiandole paratiroidee. Nello spazio successivo Laura Rossi, nutrizionista e ricercatrice del Centro di ricerca CREA, dirà come calcolare le giuste porzioni di frutta, verdura e di ciascuna categoria di cibo per osservare una dieta alimentare salutare. Infine, Massimo Magi, medico di famiglia, spiegherà come difendersi correttamente dal dolore facendo chiarezza sulle molte fake news che circolano sull’argomento.