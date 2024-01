Previsioni meteo 7 gennaio 2024: ancora piogge da Nord a Sud

Le previsioni meteo di oggi, domenica 7 gennaio 2024: ancora piogge e temporali su tutte le regioni per il passaggio di una perturbazione

Si chiude con condizioni meteo instabili il weekend dell’Epifania, a causa del transito di una intensa perturbazione di origine atlantica. Anche nella giornata di oggi infatti avremo maltempo con piogge da Nord a Sud e neve sui rilievi a quote via via sempre più basse. Freddo che si farà sentire di più all’inizio della prossima settimana quando in Italia avremo valori sotto media anche di 6-7 gradi. Evoluzione meteo ancora incerta ma potrebbe anche esserci un ulteriore passaggio umido con possibilità di neve a quote piuttosto basse sulle regioni del Centro-Nord. Flusso di correnti dai quadranti orientale che dovrebbe farci compagnia fino al successivo weekend.

Intanto ecco le previsioni meteo di oggi, domenica 7 gennaio 2024.

Al Nord: Al mattino tempo in peggioramento con piogge e temporali in arrivo al Nord-Ovest, più asciutto al Nord-Est. Al pomeriggio maltempo in estensione a tutti i settori con precipitazioni anche intense specie sulla Liguria. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di maltempo con fenomeni più intensi al Nord-Est. Neve in calo fino a 600-1000 metri. Temperature minime in aumento e massime in calo. Venti deboli o moderati dai quadranti meridionali. Mari mossi o molto mossi.

Al Centro: Al mattino tempo stabile su tutti i settori ma con cieli nuvolosi, deboli piogge sulla Toscana. Al pomeriggio ancora piogge su Toscana e Umbria, più asciutto ma con molte nuvole altrove. Tra la serata e la notte tempo in peggioramento cno piogge e temporali sui settori tirrenici, più asciutto altrove. Temperature minime e massime in calo. Venti moderati o forti dai quadranti meridionali. Mari da mossi a molto mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo stabile su tutte le regioni ma con molte nuvole. Al pomeriggio ancora tempo asciutto con nuvolosità e schiarite, locali piogge in arrivo sulla Sardegna. In serata nuvolosità in generale aumento con delle piogge sulla Sardegna, più asciutto altrove. Temperature minime e massime stabili o in lieve calo. Venti deboli o moderati dai quadranti meridionali. Mari mossi o molto mossi.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .