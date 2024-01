Paolo Castagno nuovo CFO di Compagnia dei Caraibi

Compagnia dei Caraibi ha nominato Paolo Castagno, Chief Financial Officer (CFO). L’incarico sarà assunto dall’8 gennaio 2024

Paolo Castagno (nella foto), torinese, classe 1965, dopo aver conseguito la Laurea in Economia e Commercio, acquisisce e consolida la propria esperienza in ambito amministrazione, finanza e controllo. Ha operato con successo presso importanti gruppi internazionali nel settore manifatturiero, tra cui Cartiere Burgo, Cebi, San Valeriano e Sinterama, ricoprendo ruoli di responsabilità nella gestione aziendale. Il suo percorso professionale ha successivamente preso una direzione nel settore dei servizi, con l’ingresso in STAR7 dal 2018 al 2022. Qui, ha ricoperto diversi ruoli di rilievo, tra cui CFO, Investor Relation Manager e infine M&A Director. Ha inoltre ricoperto il ruolo di Amministratore Unico di STAR7 Albania ed è stato membro del consiglio di amministrazione di Vertere s.r.l., azienda acquisita durante il suo mandato in STAR7.

“La nomina di Paolo Castagno come nuovo CFO di Compagnia dei Caraibi– dichiarano il CEO Edelberto Baracco e il Direttore Generale Fabio Torretta – conferma la crescente volontà del Gruppo di valorizzare le risorse e le competenze interne. L’esperienza di Paolo Castagno e la sua expertise consolidata consentiranno all’azienda di proseguire il percorso di crescita in linea con gli obiettivi di sviluppo.”

“È con profondo entusiasmo che accolgo la responsabilità derivante dalla mia recente nomina in qualità di Chief Financial Officer presso Compagnia dei Caraibi – dichiara Paolo Castagno – Il mio impegno sarà lavorare in sinergia con il team finance e con le diverse unit aziendali per contribuire in modo significativo al posizionamento della Società sui mercati finanziari, rendendo ancora più solido il ruolo di Compagnia dei Caraibi come player globale.”

La decennale esperienza e le competenze strategiche, analitiche e di leadership del neo-Chief Financial Officer permetteranno all’azienda di rafforzare ulteriormente la struttura organizzativa.

Compagnia dei Caraibi è un’azienda nata a Vidracco (To) nel 2008, attiva nell’importazione e distribuzione di distillati, vini, birre craft italiane e soft drink provenienti da ogni parte del mondo tra cui Rum, Gin, Vodka, Whisky, Tequila, sodati, acque, champagne. Il portafoglio si compone principalmente di prodotti ‘Premium e ‘Super Premium’. Oggi, Compagnia dei Caraibi, le cui vere radici affondano nel 1995, è uno dei player più dinamici presenti sul mercato, con una rapida e costante crescita e un catalogo composto da oltre 800 referenze importate in esclusiva in Italia, tra cui alcuni dei brand più di tendenza presenti sul mercato, come Rum Diplomático, sempre presente nella classifica dei Top 5 Trending and Best Selling Brands, Rum Plantation, anch’esso indicato tra i Top 5 Trending and Best Selling Brands e Gin Mare, uno dei premium gin più popolari e venduti in Italia. Compagnia dei Caraibi, inoltre, si è da sempre impegnata per la comunità e lavora per migliorare l’ambiente. Alla base delle scelte di Compagnia dei Caraibi, la convinzione che lealtà, onestà e condivisione di valori etici nel mondo degli affari creino ricchezza e valore aggiunto sia per l’individuo che per la società.