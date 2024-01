La convivenza tra uomini e orsi al centro di “Mi Manda RaiTre”

Il rapporto uomo-orso al centro del programma “Mi Manda RaiTre” stamani su Rai 3. Si parlerà anche della fine del mercato tutelato per il gas

Dal 2005 al 2022 in Trentino sono scomparsi o morti circa 40 orsi: un rapporto complicato quello fra l’uomo e l’orso, animale spesso associato a un’idea di tenerezza, libertà e natura incontaminata, rapporto degenerato ad aprile scorso con la morte di Andrea Papi, giovane ucciso da un’orsa mentre camminava in Val di Sole.

Se ne parlerà a “Mi Manda RaiTre”, in onda domenica 7 gennaio alle 9 su Rai 3 e condotto da Federico Ruffo. La morte di Papi ha diviso ancora di più gli animi, fra chi tollera orsi e altri animali selvatici e chi non vorrebbe vederli girare liberamente per boschi e montagne. Dove la presenza degli orsi è più massiccia esiste la possibilità di una convivenza sicura con questi grandi carnivori?

Altro argomento: dal primo gennaio è terminato il mercato tutelato per il gas, mentre per l’energia elettrica il termine è stato spostato al primo luglio 2024: con gli esperti in studio i consigli per scegliere le tariffe migliori e non cadere nella trappola di offerte poco trasparenti. Tra gli ospiti, Claudio Cia, consigliere Provincia autonoma di Trento, Luigi Boitani, zoologo- Università di Roma “La Sapienza”, Sabrina Giannini, giornalista e conduttrice “Indovina chi viene a cena” e Massimiliano Dona, presidente Consumatori.it.