In libreria “Dark and Shallow Lies” di Ginny Myers Sain

E’ possibile mantenere un segreto in una città popolata da sensitivi? Grey è nata in Louisiana, a La Cachette, la “Capitale mondiale del paranormale”. Una città popolata da sensitivi, immersa nel bayou del Mississippi. Una città piena di segreti. Da anni Grey torna a La Cachette solo d’estate, ma questa estate è diversa: la sua migliore amica, Elora, è scomparsa senza lasciare traccia. E Grey vuole scoprire la verità. Solo che in città tutti sembrano avere qualcosa da nascondere. E alcuni dei segreti che governano La Cachette potrebbero riguardarla da molto, molto vicino.

Ginny Myers Sain vive in Florida ma è cresciuta nell’America rurale, cosa che le ha lasciato il desiderio di raccontare storie su adolescenti resilienti cresciuti in luoghi isolati e remoti. Da molti anni insegna teatro in un programma rivolto agli studenti liceali. Dark and Shallow Lies è il suo primo romanzo.