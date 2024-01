BeiGene acquisice promettente inibitore orale di CDK2 per il cancro al seno

Tumore al seno: BeiGene ha annunciato l’acquisizione di una licenza esclusiva a livello mondiale per EXT-197, l’inibitore orale di CDK2

BeiGene ha annunciato l’acquisizione di una licenza esclusiva a livello mondiale per EXT-197, l’inibitore orale di CDK2 sviluppato dalla biotech Usa Ensem Therapeutics, in fase di sperimentazione e potenzialmente il migliore della categoria, in fase di sviluppo per il cancro al seno.

Nell’annuncio le società non hanno rivelato i termini finanziari specifici dell’accordo di licenza, ma hanno dichiarato che l’accordo potrebbe raggiungere 1,33 miliardi di dollari se Ensem raggiungerà tutti i traguardi di sviluppo, normativi e commerciali. Oltre a questi pagamenti, la biotech Ensem, con sede a Waltham (Massachusetts), avrà diritto a royalties differenziate.

Shengfang Jin, CEO di Ensem, ha dichiarato in un comunicato che la partnership sfrutterà l’esperienza di BeiGene nel portare terapie oncologiche innovative ai pazienti di tutto il mondo, convalidando al contempo la piattaforma Kinetic Ensemble della sua azienda e la sua capacità di progettare e far progredire rapidamente “potenziali molecole best-in-class o first-in-class”.

La piattaforma Kinetic Ensemble di Ensem utilizza tecnologie computazionali per identificare tasche di legame potenzialmente sconosciute e prevedere gli stati funzionali delle proteine, consentendo strategie di progettazione di farmaci uniche, secondo l’azienda.

EXT-197 è il candidato più maturo di Ensem ed è in fase di sviluppo come inibitore orale della proteina CDK2, che è un attore centrale nella regolazione del ciclo cellulare ed è nota per essere iperattivata nei tumori. La CDK2 è stata convalidata come bersaglio oncologico negli studi preclinici, ma “non esiste ancora un farmaco specifico per la CDK2 sul mercato”, secondo il sito web di Ensem.

Con EXT-197 pronto per la richiesta di un nuovo farmaco sperimentale, Jin ha dichiarato che BeiGene “è il partner giusto per far progredire la nostra prima attività pronta per l’IND”. Lai Wang, responsabile globale della R&S di BeiGene, ha aggiunto che EXT-197 “completa” la pipeline interna di inibitori CDK dell’azienda, compreso un bloccante CDK4 di Fase I che “ha il potenziale di migliorare gli attuali inibitori CDK4/6 in alcuni pazienti affetti da cancro al seno”.

La partnership con Ensem “si inserisce bene nel nostro focus strategico sul cancro al seno”, ha dichiarato Wang, sottolineando che l’accordo “rafforza anche la nostra pipeline di sviluppo precoce nel cancro al seno e in altri tumori solidi”.

La pipeline oncologica di Beigene comprende l’anticorpo anti-PD-1 tislelizumab, che Novartis ha restituito a BeiGene nel settembre 2023.Le aziende avevano firmato un accordo di collaborazione nel gennaio 2021 per sviluppare congiuntamente tislelizumab nel carcinoma esofageo a cellule squamose localmente avanzato o metastatico, ma hanno incontrato problemi normativi nel luglio 2022, quando la Fda ha deciso di ritardare la decisione su tislelizumab fino a quando non avesse ispezionato gli impianti di BeiGene in Cina.Nel settembre 2023, BeiGene ha annunciato che la Fda ha accettato la richiesta di licenza biologica per tislelizumab e che il verdetto sarà emesso nella seconda metà del 2024.