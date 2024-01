Archeologia e animali fantastici a Kilimangiaro su Rai 3

Il programma “Kilimangiaro” in onda oggi pomeriggio su Rai 3 apre l’anno con archeologia e animali fantastici in scaletta

Domenica 7 gennaio alle 17 su Rai 3, “Kilimangiaro” ospita al desk dei viaggiatori, insieme a Floriana Pastore e Maria Iodice, l’archeologo Andrea Angelucci – che illustra siti archeologici insoliti – e il biologo evoluzionista Giacomo Moro Mauretto per scoprire che esistono gli animali fantastici e i luoghi dove trovarli.

Sabrina Mugnos, geologa vulcanologa, saggista e divulgatrice scientifica racconta invece le sue avventure tra ghiaccio e fuoco, nel Grande Nord, mentre il mercante d’arte Fabrizio Moretti guida il pubblico sulle tracce dei capolavori italiani in giro per il mondo, per capire come siano arrivati tanto lontano.

Molti i filmati realizzati in giro per il mondo, tra Vancouver, Tenerife e Perù. Infine, con la biologa marina Mariasole Bianco, l’incontro con lo squalo balena nelle acque dell’isola di Mafia, in Tanzania.