Previsioni meteo 6 gennaio 2024: Epifania con l’ombrello

Le previsioni meteo di oggi, sabato 6 gennaio 2024: piogge e locali rovesci da Nord a Sud, con neve sull’Appennino a quote medio-alte

Il weekend dell’Epifania si è aperto con condizioni meteo instabili sull’Italia a causa dell’arrivo di una intensa perturbazione atlantica. Nella giornata di oggi avremo ancora maltempo su quasi tutte le regioni, con precipitazioni più intense al Centro e al Sud e neve lungo l’Appennino a quote medio-alte. Situazione invariata anche domani, con piogge da Nord a Sud, mentre per la prossima settimana trova ulteriori conferme l’arrivo di aria fredda che farà crollare le temperature su valori inferiori alla media stagionale.

Intanto ecco le previsioni meteo di oggi, sabato 6 gennaio 2024.

Al Nord: Al mattino cieli nuvolosi con piogge e temporali sparsi, fenomeni più intensi sul Triveneto. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con piogge sparse al Nord-Est e tempo più asciutto al Nord-Ovest. In serata e in nottata ancora piogge e sparsi, localmente più intensi sulla Romagna. Neve fino a 700-1000 metri sulle Alpi e fino ai 1000-1200 metri in Appennino. Temperature minime e massime stabili o in aumento. Venti moderati o forti dai quadranti settentrionali o nord-orientali. Mari mossi o molto mossi.

Al Centro: Al mattino tempo instabile su tutti i settori con piogge e acquazzoni diffusi, localmente anche intensi. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con piogge sparse su tutte le regioni. Tra la serata e la notte ancora molte nuvole con fenomeni diffusi. Neve oltre i 1600-1700 metri. Temperature minime in aumento e massime in calo. Venti deboli o moderati dai quadranti sud-orientali. Mari mossi o molto mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo instabile su tutte le regioni con molte nuvole associate a piogge e acquazzoni sparsi. Al pomeriggio nessuna variazione con cieli nuvolosi e piogge diffuse, anche intense su Campania, Calabria e Puglia. In serata si rinnovano condizioni di tempo instabile con piogge e temporali sparsi. Neve fin verso i 1000-1200 metri sulla Sardegna. Temperature minime e massime stabili o in calo. Venti moderati o forti dai quadranti meridionali o sud-occidentali. Mari molto mossi o agitati.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .