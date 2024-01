“Linea Bianca” su Rai 1 festeggia l’Epifania in Valtellina

Un viaggio in provincia di Sondrio, in Valtellina, in Lombardia. Lo propone l’appuntamento con “Linea Bianca”, condotto da Massimiliano Ossini e Giulia Capocchi con Lino Zani, in onda sabato 6 gennaio alle 14.00 su Rai 1.

Si apre da quota 3.329 metri sul livello del mare, in vetta alla cima Sassa d’Entova, circondati dal gruppo montuoso del Bernina, con Giancarlo Lenatti, una delle guide alpine storiche della Valmalenco. Si visita poi un’azienda agricola 3.0, all’avanguardia nel benessere animale, a Mantello, in provincia di Sondrio, con una giovane allevatrice. L’allevamento che ospita 250 mucche, di cui 120 in lattazione, è dotato di un sistema di sensori per regolare la temperatura, e l’umidità degli ambienti, speciali collari per il monitoraggio dello stato di salute dei bovini.

Si prosegue per la Val Masino, alla scoperta delle bellezze della riserva naturale della Val di Mello, 4.500 ettari di preziosa biodiversità tutelata. Qui si trovano il “bidet della Contessa”, meraviglioso laghetto dalle acque trasparenti a circa 1100 metri di altezza, i massi “erratici”, trasportati dal movimento dei ghiacciai e i piccoli ruscelli di montagna che formano spettacolari cascate.

Obiettivo, inoltre, su un’amicizia molto particolare: in località Luna, fra San Giuseppe e Chiareggio, Bambi, meraviglioso esemplare di cervo, dopo un lungo braccio di ferro con le autorità forestali, è tornato dal suo “papà” adottivo, Giovanni che lo aveva salvato nel 2020.

E ancora, a Sondrio, con la preziosa guida della signora Maria, Lino si cimenterà nella preparazione dei pizzoccheri, con una meticolosa scelta delle farine, bianca e di grano saraceno, che devono essere mescolate. Infine, a Chiesa in Valmalenco, in un caratteristico maso, due giovani ragazzi hanno ereditato la tradizione di famiglia, la costruzione delle lavec, tipiche pentole della Valtellina, con la pietra ollare lavorata al tornio, il fondo piatto, le pareti leggermente svasate, il manico semicircolare di rame lavorato.