“In scena” e “I maneggi per maritare una figlia” stasera su Rai 5

Un documentario su Gabriele Lavia per “In scena” e a seguire “I maneggi per maritare una figlia”, un classico di Gilberto Govi in onda stasera su Rai 5

La sua vita è il teatro. Attore e regista, quando sale sul palco si trasforma completamente. Gabriele Lavia regala i suoi ricordi d’infanzia, le esperienze lavorative e le sue passioni in un documentario di “In Scena”, in onda sabato 6 gennaio alle 21.15 in prima visione su Rai 5. Attraverso le testimonianze di Ottavia Piccolo, Tommaso Le Pera, Massimo Foschi e Andrea Viotti, il doc sale sul palco di questo istrionico e lungimirante regista che sostiene che “il teatro deve essere indigesto, perché se no si fa il teatro digestivo. Il teatro deve essere antipatico, fastidioso, irritante e anche noioso.”

A seguire, Tullio Solenghi, affiancato da Elisabetta Pozzi, riporta in scena “I maneggi per maritare una figlia”, un classico della comicità di Gilberto Govi, scritto da Niccolò Bacigalupo, in onda sabato 6 gennaio alle 22.15 su Rai 5. Una prova d’attore in cui Solenghi si sottopone a una vera e propria “clonazione” fisica dell’attore genovese.

La riduzione e l’adattamento in due atti sono firmati da Tullio Solenghi e Margherita Rubino e la regia è dello stesso Solenghi. Scene e costumi sono di Davide Livermore, trucco e parrucco di Bruna Calvaresi.

Tra gli interpreti, oltre a Solenghi e Pozzi, figurano Roberto Alinghieri, Riccardo Livermore, Isabella Maria Loi, Pier Luigi Pasino, Federico Pasquali, Stefania Pepe, Laura Repetto

Una produzione Teatro Sociale Camogli, Teatro Nazionale di Genova, Centro Teatrale Bresciano con la regia televisiva di Marco Odetto. Progetto editoriale Felice Cappa, produttrice esecutiva Serena Semprini, a cura di Giulia Morelli.

A seguire in “Io, Govi e lei” – in prima tv per “Apprendisti stregoni” – Vito Molinari, uno dei registi fondamentali della storia della televisione racconta uno degli ultimi e, forse, il più grande tra gli attori dialettali italiani.

Vito Molinari e Gilberto Govi si sono incontrati molte volte, ma è nel 1981, con la messa in onda del “TuttoGovi”, che la memoria del grande attore genovese diventa per il regista ligure una missione di vita. Tra archeologia televisiva e reportage di strada, il documentario traccia una traiettoria dell’opera di Gilberto Govi che restituisce l’attualità di un vero e proprio anticonformista del teatro del Novecento. Con Vito Molinari, Piero Campodonico, Tullio Solenghi, Elisabetta Pozzi. Regia tv di Marco Odetto, progetto editoriale Felice Cappa produttrice esecutiva Serena Semprini a cura di Giulia Morelli.