Corinna Bomann in libreria con “Il tempo delle meraviglie”

Corinna Bomann è una delle scrittrici più apprezzate al mondo: “Il tempo delle meraviglie” è il suo nuovo libro

Berlino, 1948. Dopo la fine della guerra e la divisione della città in quattro settori da parte degli Alleati, il Waldfriede si è ritrovato nella parte americana. Nemmeno l’ospedale è stato risparmiato dai bombardamenti e, nonostante i problemi di approvvigionamento, è ancora operativo contribuendo a salvare le vite di molte persone. Come quella di Christina, una giovane originaria della Slesia che, arrivata per miracolo con un convoglio, ferita e traumatizzata, è stata accolta come una figlia dall’infermiera Hanna Rinder.

Adesso ha diciotto anni e può finalmente cominciare il corso di formazione per diventare ostetrica, ha una stanza tutta per sé, una nuova amica, e ha persino conosciuto un ragazzo. Ma le conseguenze della guerra non sono ancora finite e, mentre lei cerca di superare le sue paure e sogna un futuro con Peter, accade l’impensabile: i settori occidentali di Berlino vengono isolati per ordine dell’Unione Sovietica, tutte le vie di accesso sono interdette, il blocco impedisce l’accesso ai rifornimenti e ci sono continui blackout. Cosa fare ora che della sua amica Selma non ci sono più notizie e Peter vuole partire per diventare un pilota? Perché tutte le persone che ama spariscono dalla sua vita? Solo Hanna resta sempre al suo fianco.

L’infermiera che nell’arco di trentasei anni ha raccontato le appassionanti cronache di uno degli ospedali più antichi di Berlino e dei suoi indimenticabili personaggi. Il tempo delle meraviglie è l’ultimo capitolo di questa emozionante saga.

una delle scrittrici tedesche più amate al mondo, con oltre 2 milioni di copie vendute, di cui 700.000 solo in Italia. Tutti i suoi bestseller sono usciti per Giunti: L’isola delle farfalle (2012), Il giardino al chiaro di luna (2014), Un sogno tra i fiocchi di neve (2014), L’eco lontana delle onde del nord (2015), Un’estate magica (2016), Una finestra sul mare (2017), Il fiore d’inverno (2017), Cuore di tempesta (2018), L’ angelo di vetro (2018), le trilogie “Le signore di Löwenhof”: L’ eredità di Agneta (2019), Il segreto di Mathilda (2019) e La promessa di Solveig (2020) e “I colori della bellezza”: La speranza di Sophia (2020), I sogni di Sophia (2021) e Il trionfo di Sophia (2021) e il primo volume della saga “Le sorelle di Waldfriede” L’ora delle stelle (2022).