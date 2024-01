“Citofonare Rai 2” omaggia la Tv pubblica per i suoi 70 anni

Paola Perego e Simona Ventura daranno il benvenuto al 2024 con una puntata ricca di allegria di “Citofonare Rai 2”, in onda domenica 7 gennaio alle 10.30 su Rai 2. Le due padrone di casa sono pronte a festeggiare i 70 anni della Rai con tanti ospiti e amici della domenica. In studio, Giancarlo Magalli e Alessandra Canale. Poi, per uno spazio dedicato allo storico programma “Fantastico”, si aggiungeranno al salotto Franco Miseria, storico coreografo, Manuel Franjo, ballerino protagonista di sigle famose, e Marina Perzy, amata conduttrice e inviata di “Fantastico”. Con loro verranno ricordati i momenti più belli di questo indimenticabile show che ha segnato la storia della Rai con ben tredici edizioni di successo.

E ancora, Domenico Marocchi entrerà negli studi di via Teulada per mostrare al pubblico un inedito dietro le quinte e raccontare ciò che di solito non si vede in tv, passando per la regia di alcuni programmi fino al maestoso reparto Rai del “trucco e parrucco”, dove incontrerà un ospite speciale che racconterà il suo rapporto con Raffaella Carrà. A seguire, Antonella Elia si collegherà da un luogo davvero insolito, alla scoperta di alcuni simpatici animali con i quali imparerà l’arte della vita contadina. Come ogni settimana, poi, ci saranno Valeria Graci e Gene Gnocchi, pronti a sorprendere tra lettere d’amore e sondaggi irriverenti.

Il pubblico a casa, come ogni domenica, potrà tentare di vincere i buoni spesa attraverso il gioco musicale “I rompiscatole” con l’aiuto della band Isola delle Rose. Infine, a chiudere la puntata, l’immancabile signore delle stelle: Simon&TheStars con il suo oroscopo della settimana.