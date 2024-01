“Musica solidificata” è l’album d’esordio dei Baab

Dai Baab un disco tra suono e spazio per delineare i legami tra musica, architettura e fotografia, accompagnato dalla fanzine omonima

MUSICA SOLIDIFICATA è l’album di debutto di BAAB, in uscita il 3 novembre per Stellare. Anticpato dal singolo Palazzo del Lavoro, il disco è il progetto interdisciplinare del duo torinese, capace di richiamare a sè mondi creativi diversi, avvicinando la produzione musicale all’architettura, la ricerca sonora al design, alla danza contemporanea e alla fotografia.

BAAB nasce con l’obiettivo di indagare come la musica possa interagire con il mondo esterno ad essa. Accostandola ad altre discipline artistiche è possibile, infatti, scorgere gli stessi interrogativi, la stessa ricerca e lo stesso percorso. Da questi presupposti prende forma “Musica solidificata”, “realizzato con una batteria acustica preparata ed un sintetizzatore, applicando ed in parte rivisitando alcuni metodi compositivi del minimalismo americano degli anni Sessanta. Il materiale musicale è spesso costituito da una sola cellula melodica, che viene manipolata in maniera graduale attraverso processi di permutazione o phasing. Il materiale musicale non cambia. Ciò che cambia è il modo in cui si ascolta.” (BAAB)

Nel progetto l’indagine sulla ripetitività e sul suono come strumento per scolpire forme e volumi nello spazio acustico ha generato la necessità di un confronto multidisciplinare. Da qui l’idea di accompagnare la raccolta musicale con contributi fotografici, illustrativi e testuali, racchiusi in una fanzine nata in collaborazione con lo studio di architettura torinese Innesto, la fotografa Ivana Noto e con la prefazione di Taketo Gohara. Un percorso che si completa nella sua multidisciplinarietà e nell’evidenziare una connessione tra musica, fotografia e architettura, trasformando il tempo, variabile musicale, in spazio, parametro architettonico. Se il contributo di Innesto ha supportato e alimentato la riflessione circa il nesso tra la percezione visiva e quella acustica del contesto umano, individuando un parallelismo tangibile e chiaro tra i mondi sonori e gli schemi compositivi architettonici, il lavoro di Ivana Noto, fotografa ritrattista, ha collegato i diversi mondi, unendo l’immaginario musicale a quello costruttivo, attraverso una fotografia non prettamente architetturale, ma emotiva.

TRACKLIST & CREDITS

1. Numero 1

2. Numero 2

3. Int. A

4. Numero 3

5. Int. B

6. Numero 4

7. Int. C

8. Numero 5