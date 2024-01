Fuori “Cantus firmus” di Nicola Pisani & Mediterranean Acoustic Orchestra

Online “Cantus firmus” di Nicola Pisani & Mediterranean Acoustic Orchestra con Louis Sclavis e Trio Vocale Aulos (Dodicilune / Ird)

Prodotto da Dodicilune, distribuito in Italia e all’estero da IRD e nei migliori store on line da Believe Digital, esce Cantus firmus. Il progetto performativo e discografico, che nasce nell’ambito della seconda edizione di Locum Sacrum, festival di jazz e musiche improvvisate di Spezzano della Sila, in provincia di Cosenza, dimostra come sia ancora viva nella musica contemporanea un’ispirazione compositiva e improvvisativa legata alla spiritualità. Da Duke Ellington a John Coltrane, da Dizzy Gillespie a Mary Lou Williams, passando per Dave Brubeck e Charles Mingus (solo per citarne alcuni): sono indubbi i tanti legami tra la storia del jazz e il divino. Qui, la struttura gregoriana della “Missa Paschalis”, delicatamente richiamata dal Trio vocale aulos (Francesca Donato, Rosa D’Audino, T eresa De Luca) diventa traccia per le tredici composizioni originali firmate da Francesco Caligiuri, Massimo Garritano e Nicola Pisani che, nell’esecuzione, affianca e dirige i musicisti della MAO – Mediterranean Acoustic Orchestra con la partecipazione del clarinettista francese Louis Sclavis.

«Una definizione semplice, ma efficace, di “Cantus Firmus” la descrive come un’antica, se non la prima, prassi compositiva che ispirandosi ad una preesistente melodia gregoriana, definita appunto “cantus firmus”, ne estende la rilevanza estetica attraverso uno sviluppo polifonico con la sovrapposizione all’originale di ulteriori linee melodiche. Aggiungiamo ritmo e armonia, con un pizzico di libertà creativa e improvvisativa, oltre che di follia progettuale, per giungere attraverso una iperbole storico-musicologica a quello che è il “jazz”», sottolinea Nicola Pisani nelle note di copertina. «Il clarinettista Louis Sclavis, con la sua grande ispirazione artistica e umana, si è integrato subito in un collettivo che vede la musica non come esercizio di stile ma come elemento comunicante e rappresentativo di tutto ciò che ci ha formato come artisti. Un progetto spiritualmente denso e magico, dove si intrecciano sonorità apparentemente diverse ma con radici comuni sia culturali che procedurali. Il Jazz si nutre di sé stesso e di tutto ciò che lo circonda garantendo la sua stessa sopravvivenza ed evoluzione futura. “Il Jazz è morto, viva il Jazz” con un sentito grazie a tutti i musicisti della Mediterranean Acoustic Orchestra e a tutti coloro che ci aiutano nel mantenerla viva».

Diretta da Nicola Pisani (sax soprano) la MAO è formata da Francesco Caligiuri (sax baritono), Massimo Garritano (chitarra elettrica/acustica, electronics), Piero Gallina (violino), Alberto La Neve (sax tenore), Luigi Paese (tromba, flicorno), Giuseppe Oliveto (trombone), Mario Gallo (tuba), Checco Pallone (tamburi a cornice), Carlo Cimino (contrabbasso), Francesco Montebello (batteria percussioni).

L’etichetta pugliese Dodicilune è attiva dal 1996 e dispone di un catalogo di quasi 350 produzioni discografiche (cd, vinili, dvd) di artisti italiani e stranieri. Grazie a Ird e Believe i dischi sono distribuiti in Italia e all’estero nei migliori negozi di musica, nelle principali catene (Feltrinelli, Fnac, Ricordi, Mondadori, Melbookstore) e su 60 piattaforme di download/streaming digitale in circa 80 paesi in tutto il mondo (iTunes, Spotify, Deezer, AppleMusic, Amazon, Qobuz, Tidal).