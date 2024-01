Su Rai 2 torna The Floor con Ciro Priello e Fabio Balsamo

Stasera su Rai 2 in onda la seconda puntata di ‘The Floor’, il nuovo game show condotto da Ciro Priello e Fabio Balsamo: ecco le anticipazioni

C’è un campo da gioco gigante e ci sono 100 concorrenti. E poi, ci sono 100 mila euro in palio e soli 45 secondi per vincere e andare avanti, o perdere e tornare a casa: alla fine, ne rimarrà solo uno. E’ ‘The Floor’, il game show condotto da Ciro Priello e Fabio Balsamo, in onda per la seconda puntata giovedì 4 gennaio alle 21.20 su Rai 2. Il programma è una delle novità più attese della stagione televisiva del nuovo anno: un quiz inedito in Italia, ma già riconosciuto quale fenomeno televisivo internazionale. In Olanda, dov’è stato lanciato, è entrato nella top 10 dei programmi più visti della stagione 2023.

THE FLOOR

‘The Floor’ uno show di cultura generale per tutta la famiglia: i protagonisti saranno esperti della materia che ritengono essere la propria specializzazione. Dalle più impegnative alle più bizzarre: modi di dire, proverbi, personaggi dei film, monumenti, città, personaggi dei cartoni animati, sport, eventi storici, animali, film, brani musicali etc. I ‘duellanti’ si sfideranno sulla materia dello sfidante scelto.

100 concorrenti disposti su un pavimento a scacchiera grafica sfideranno i concorrenti delle caselle contigue in veloci e divertenti sfide per conquistarne il relativo spazio ed eliminarli (o essere eliminati). Alla fine di ogni puntata, il concorrente che avrà conquistato più riquadri vincerà un premio in denaro. Il concorrente che dopo 6 puntate e 99 duelli riuscirà a conquistare l’intero campo da gioco, si aggiudicherà poi il montepremi di 100 mila euro.