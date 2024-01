L’oroscopo di oggi, giovedì 4 gennaio 2024: le previsioni delle stelle

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l’oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno

L’oroscopo di oggi, giovedì 4 gennaio 2024, con le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali. Scopri che cosa ti succederà.

Ariete

dal 21 marzo al 20 aprile

Sono convinto che molti nati del segno, entro due settimane cominceranno a pensare a grandi progetti; qualcuno ha già lanciato buone idee, incertezze in amore.

Toro

dal 21 aprile al 20 maggio

Avrai molto da ridire oggi. Non è questo il momento migliore per partire con progetti esagerati.

Gemelli

dal 21 maggio al 21 giugno

Non hai tempo da perdere, prepara fin d’ora la tua personale rivincita. Il lavoro affatica, l’amore rassicura!

Cancro

dal 22 giugno al 22 luglio

E’ un periodo in cui nell’ambito del lavoro è possibile avere qualche certezza, dipende dalle circostanze, ma alcune richieste saranno esaudite.

Leone

dal 23 luglio al 23 agosto

La scontentezza che alberga nel tuo cuore potrebbe derivare da qualche piccola polemica nel lavoro, dove nel complesso non subirai scossoni esagerati.

Vergine

dal 24 agosto al 22 settembre

Recupero della forma fisica. E’ arrivato il momento di farti sentire sul lavoro…

Bilancia

dal 23 settembre al 22 ottobre

Arriva una buona notizia, ad esempio nell’ambito del lavoro può esserci un cambiamento a te favorevole, o arriva una persona che può aiutarti a risolvere un progetto, una protezione in più.

Scorpione

dal 23 ottobre al 22 novembre

Potrebbe essere una giornata importante per il tuo lavoro. Le relazioni che nascono in questi giorni sono belle. Programmi e progetti in partenza.

Sagittario

dal 23 novembre al 21 dicembre

Potresti sentire la mancanza di una persona. E’ già da qualche tempo che sei in attesa di eventi!

Capricorno

dal 22 dicembre al 20 gennaio

Le coppie forti non temono questo periodo di piccoli disagi, distrazioni. Richieste di prestiti o di aiuto per realizzare un piccolo o grande progetto, tutto questo impegna ma è stancante.

Acquario

dal 21 gennaio al 19 febbraio

Fortuna in aumento, bene i nuovi accordi. Chi lavora in proprio potrebbe già aver ricevuto una bella proposta, un piccolo premio è in arrivo, qualche desiderio sarà realizzato.

Pesci

dal 20 febbraio al 20 marzo

Per chi ha recentemente avuto un calo fisico ora si recupera. Per le coppie stabili figli in arrivo o una nuova casa; nuove attività premiate soprattutto se cerchi consensi.