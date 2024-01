“Should’ve known better” è il nuovo singolo di Estrels

Il brano di Estrels, giovane cantautrice romana cresciuta in Brasile, è disponibile sulle piattaforme digitali e in radio

disponibile su tutte le piattaforme digitali e in radio Should’ve known better, nuovo singolo di Estrels in cui atmosfere elettroniche chill abbracciano la voce potente e vellutata della giovanissima cantautrice romana cresciuta in Brasile. Il brano ripercorre a ritroso un’intera relazione conclusa da tempo. È una riflessione su errori commessi, sulla fiducia malriposta. Travolti dai sentimenti e dalle passioni ci si rifiuta di credere che possano essere il frutto di una circostanza negativa e ciò spinge a rimanere intrappolati volontariamente in situazioni che ci portano via tempo ed energie. Questo significa che spesso l’amore non basta, perché se una relazione porta più angoscia che pace la scelta migliore è chiudere un capitolo, per quanto possa far male.

“Questo pezzo per me è il simbolo del capire cosa voglio davvero, sia musicalmente che nella mia vita personale, e per questo motivo lo amo tantissimo. Ho voluto fosse un po’ movimentato, abbastanza da far muovere il piedino, perché il momento nella nostra vita in cui ci allontaniamo da una situazione sbagliata, il momento in cui mettiamo un punto, è il momento in cui ricominciamo a ballare, in cui la vita comincia a restituisci tutte le energie di cui siamo stati privati fino a quell’istante.” – Estrels.

Il brano fa parte di un percorso di transizione musicale, è l’anello che collega il progetto originale al prossimo step evolutivo del progetto Estrels. È la fine di tante cose, sia concettualmente che musicalmente, ma il genere di fine che lascia spazio a un nuovo inizio, e che spalanca le porte alla possibilità di massima realizzazione.

CHI È ESTRELS?

“Sono una cantautrice di ventidue anni; sono innamorata della musica, in particolare quella triste che ti fa desiderare di non essere mai nato, perché tanto è la più bella che ci sia; per questo motivo ogni tanto (cioè spessissimo) faccio proprio quella musica lì, però giuro che ho anche musica felice e tenera. Sono instabile, appassionata di tante cose, se sto lontana dal sole per troppo tempo mi spengo come una candela infatti l’inverno mi sfianca, però mi fa anche scrivere tanto quindi va bene così.”.

Estrels è una cantautrice romana di ventidue anni nata in Brasile. Il nome d’arte viene proprio dalla traduzione del suo nome, Stella, in portoghese. Estrels ha iniziato a scrivere a circa sedici anni, e pubblicato il suo primo singolo nel 2022, Bones. I primi brani composti da adolescente avevano una forte influenza country e folk, che è andata ad affievolirsi col tempo spostando l’attenzione verso la musica indie/pop. La lingua prevalente nei suoi testi è l’inglese, ma non mancano composizioni in italiano e portoghese. Intorno all’uscita del suo primo singolo ha iniziato ad esibirsi live sui palchi del circuito emergente romano. Il progetto ha avuto origine proiettato sull’indie-pop elettronico, ma negli ultimi mesi il lavoro di scrittura e composizione dell’artista ha subito una nuova ondata di influenza folk, con un conseguente ritorno sui suoi primi passi. L’ultimo singolo “Should’ve known better” segna la fine di un sound prevalentemente elettronico.