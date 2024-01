Disponibile su YouTube il videoclip di “Somewhere,” il singolo di Lisa Frazier, già in radio, negli store e sulle piattaforme digitali

Fuori il video di “Somewhere” il singolo di Lisa Frazier, già disponibile in radio, negli store e sulle piattaforme digitali (UDP/Discopiù).

Il brano, il cui testo suggerisce una lotta interiore tra la tristezza e la speranza per un futuro migliore che brilla attraverso il dolore attuale, interpretato da Lisa Frazier è stato scritto da Peter Roberts, Scott Cross, Lino Dentico e Bruno Guerrini ed arriva come sequel del suo grande successo “Somewhere Tonight” pubblicato nel 1999.

«Tornare con la nuova “Somewhere” in tutto il mercato internazionale – dice Lisa Frazier – mi rende felice perché questo brano ha ancora tanto da dare a tutte le persone che ci si ritrovano, infatti il testo della canzone riflette una profonda sensazione di solitudine e dolore dopo la fine di una relazione, quando ci si trova da soli in una stanza fredda e ci si chiede perché la persona amata se ne sia andata. Le lacrime oscurano la vista, e ci si sente come se tutto fosse finito. Sembra che si stia cercando qualcosa o qualcuno, ma si ha paura che l’opportunità sia passata. Nonostante il dolore e la tristezza, si continua a sperare che il vero amore arriverà un giorno, ponendo fine al nostro dolore.»

Qui il video: https://youtu.be/CEkz50wRDHg

Il video realizzato per la regia di Antonio De Luca con il montaggio di Antonio Benetto, raccoglie e racconta le sensazioni attraverso una galleria di immagini molto accattivante.

Lisa Frazier è una cantante sensuale che non solo ha una straordinaria estensione vocale ma una presenza scenica che ha affascinato il pubblico di tutto il mondo. Diversi suoi brani sono diventati successi in cima alle classifiche Top 20 e Top 40, tra cui “My Love is Deep” (Top 10 di Billboard), così come “Somewhere Tonight” che è stata remixata da Tony Moran ed è diventata rapidamente una hit da club posizionandosi al terzo posto nella classifica DMA. Il singolo è presente nel suo album “Heart of Gold” ed è stato prodotto dal nominato ai Grammy Peter Roberts. Lisa ha collaborato con Jimi Jamieson (cantante dei Survivor) per registrare la traccia del titolo della sua uscita per Empires. Lo si trova anche nelle colonne sonore di film tra cui: “Losing Isaiah” e “Perfect Holiday”.

Lisa si è esibita e ha collaborato con una serie di artisti, produttori e cantautori che includono, tra gli altri, Boz Scaggs, Ziggy Marley, Bobby Womack, Stevie Wonder, Jennifer Lopez, Rick James, Ray Charles, Eddie Murphy, George Duke. A fine ottobre pubblica “Somewhere” sequel del suo grande successo “Somewhere Tonight” pubblicato nel 1999.