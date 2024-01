“The Dead Romantics” è il nuovo libro di Ashley Poston

Arriva finalmente in Italia The Dead Romantics di Ashley Poston, la commedia romantica rivelazione dell’anno che ha già conquistato il #booktok

«L’amore non era un sussurro nella notte silenziosa. Era un urlo nel vuoto a pieni polmoni.»

Florence Day è la ghostwriter di una delle più famose autrici romance del momento. Ma ha un problema: dopo una rottura terribile, non crede più nell’amore. Quando Benji Andor, il suo nuovo, affascinante editor, si rifiuta di concederle più tempo per consegnare il romanzo, Florence si prepara a dire addio alla sua carriera. Ma le cattive notizie, si sa, non viaggiano mai da sole: sua madre la chiama per avvisarla che il padre è venuto a mancare.

Così, torna nella cittadina di provincia dove è nata e dove la sua famiglia gestisce un’agenzia di pompe funebri. E all’improvviso Florence è di nuovo l’eccentrica figlia del becchino, quella guardata male da tutti perché cresciuta tra bare e fantasmi. Tra questi, in particolare, ne spicca uno: Benji, che la segue dappertutto mentre non riesce a capire come ha fatto a trasformarsi in uno spettro. E, più tempo passano insieme, più Florence ne è attratta e comincia a provare qualcosa per lui.

Il romanticismo forse non muore mai, ma che futuro puoi avere con qualcuno che di fatto esiste solo nell’Aldilà? Arriva finalmente in Italia The Dead Romantics, la commedia romantica rivelazione dell’anno che ha già conquistato il #booktok. Grazie al suo connubio perfetto di umorismo e dolcezza, ha esordito nella classifica del New York Times, che l’ha inserita nell’elenco dei migliori romanzi del 2022.