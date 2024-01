Fuori il primo singolo di Bruno Bug, Rimshot e Smooveflex

“Ambaradam”, il nuovo singolo di Bruno Bug, Rimshot e Smooveflex, fuori su tutte le piattaforme e in radio

Ambaradam è il nome del primo singolo nato della collaborazione tra Bruno Bug, Rimshot e Smooveflex, in radio e su tutte le piattaforme digitali per Young & Handsome, la nuova divisione di Just Entertainment, pronta a fare da punto di ritrovo per la creatività emergente.

Bruno Bug emerge come un freestyler dal talento riconosciuto a livello nazionale, un artista che ha trasformato in oro ogni parola grazie a una penna creativa e precisa. Rimshot, un batterista dal tocco unico e un freestyler che porta con sé le influenze underground dell’UK garage e del grime. Smooveflex completa il trio come un produttore di spicco, il cui tocco si sente nell’elettronica raffinata e nella capacità di fondere generi in modo innovativo.

Uniti, questi artisti promettono di portare nel mercato italiano un sound che è allo stesso tempo familiare e completamente nuovo, un connubio di rap, urban ed elettronica che sfida le etichette e le convenzioni.

Raccontando la genesi del progetto, Rimshot rivela: “Qualche anno fa, mi trovo a Roma in un negozio di vintage e c’è questo dj set che suona UK garage. La prima cosa che faccio è chiamare Marco (Smooveflex). Poi incontro casualmente Bruno Bug che si è innamorato del sound e da lì è nato tutto.”

Bruno Bug aggiunge: ” Ambaradam è nata in un pomeriggio, dopo un sushi. È venuto tutto naturale, anche gli altri pezzi erano una bomba fin da subito.”

Smooveflex, entusiasta, condivide la visione del gruppo: “Non vogliamo fare trap, non vogliamo fare rap, vogliamo fare musica figa che non c’è in Italia. Questa è la roba più fresca d’Italia.”

Ambaradam è più che un singolo isolato: è l’annuncio di un percorso musicale per Bruno Bug, Rimshot e Smooveflex, che promettono di portare nuove sonorità e idee creative nel panorama musicale attuale.

Sergio Cerruti, CEO di Just Entertainment dichiara: “Questo è solo un assaggio di quello che accadrà dal 2024, anno in cui presenteremo ufficialmente Young & Handsome e tutto il nostro ambizioso programma dedicato alla musica italiana emergente, senza limiti di genere e di etichette.”