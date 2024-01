Fuori il brano di Narada Michael Walden feat. Santana, Sting, Stevie Wonder

“The More I Love My Life” è la nuova canzone di Narada Michael Walden feat. Santana, Sting, Stevie Wonder disponibile online

The More I Love My Life è la nuova canzone di Narada Michael Walden. La canzone può vantare la partecipazione di tre stelle della musica mondiale: Carlos Santana agli assoli di chitarra, Sting alla voce e Stevie Wonder all’armonica. Narada Michael Walden racconta The More I love MY life e la nascita dell’etichetta Nicolosi/ Walden Music:

«Sting è stato il primo a registrare le sue parti in The More I Love My Life. La sua voce compare nella seconda strofa e nel ritornello al quale, con la sua voce e con la sua armonia, ha dato un suono magico. Sarò per sempre grato a mio fratello Sting. Abbiamo fatto più di 13 concerti insieme nella Rainforest, registrare insieme è una vera festa!

Carlos Santana è stato il secondo ad aggiungere il suo assolo di chitarra, e il dialogo musicale con Stevie Wonder nel finale. Santana mi ha anche invitato ad ascoltare l’artista africano Ishmael Lo, che mi ha ispirato per la nascita della canzone, e che ci ha regalato due linee classiche sul finale del brano.

L’ultimo a registrare al Capital Studios è stato Stevland Morris, il leggendario Stevie Wonder. Ha usato l’armonica giusta per la tonalità della canzone e ha aggiunto i colori che tutti possiamo ascoltare. L’assolo finale, dove duetta con la chitarra di Carlos, rappresenta per me qualcosa di ineguagliabile. Per me è un sogno che diventa realtà, avere questi Campioni nello stesso brano.

EUPHORIA è la prima produzione realizzata in collaborazione con il Team Nicolosi (già Novecento). Qualche tempo fa, Lino Nicolosi mi ha chiesto di cantare nel geniale album di Billy Cobham e ho adorato il lavoro della sua famiglia! Così abbiamo fondato la nuova etichetta NICOLOSI/WALDEN MUSIC, nata nella primavera 2023.

Auguro a tutti i miei fan di far suonare ad alto volume, e godersi questo album di inediti. Il nostro mondo ha bisogno di energia positiva e voglio servire l’umanità con la mia musica di amore, gioia e ispirazione. Non vedo l’ora di incontrarvi un giorno in un concerto dal vivo!».